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Хью Джекмана заметили с новой возлюбленной на свидании в Калифорнии

Шоу-бизнес

После того как в прессе появились слухи о романе Хью Джекмана, его заметили в компании новой возлюбленной. В журнале People были опубликованы его снимки в компании с актрисой Саттон Фостер .

Хью Джекман, Саттон Фостер
Фото: YouTube канал The Music Man on Broadway by Скриншот видео YouTube канала The Music Man on Broadway, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Хью Джекман, Саттон Фостер

Слухи об отношениях между актёрами начали появляться во время съёмок мюзикла "Музыкант" в 2022 году. В то время СМИ писали, что они влюбились друг в друга. Также сообщалось, что Хью и Саттон намерены развивать свои отношения, но держатся подальше от публики и прессы.

Папарацци тем временем застали их на свидании, когда актёры решили провести время наедине в Калифорнии. На свежих фотографиях 56-летний Хью держит за руку 49-летнюю Саттон.

Бывшая жена Хью была "в ярости" узнав о романе. Актёр планировал на праздниках представить свою новую пассию детям, но ему запретили это делать.

Уточнения

Хью Майкл Дже́кман (англ. Hugh Michael Jackman; род. 12 октября 1968, Сидней, Новый Южный Уэльс, Австралия) — австралийский актёр, певец и продюсер.

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Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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