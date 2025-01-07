Хью Джекмана заметили с новой возлюбленной на свидании в Калифорнии

После того как в прессе появились слухи о романе Хью Джекмана, его заметили в компании новой возлюбленной. В журнале People были опубликованы его снимки в компании с актрисой Саттон Фостер .

Фото: YouTube канал The Music Man on Broadway by Скриншот видео YouTube канала The Music Man on Broadway, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Хью Джекман, Саттон Фостер

Слухи об отношениях между актёрами начали появляться во время съёмок мюзикла "Музыкант" в 2022 году. В то время СМИ писали, что они влюбились друг в друга. Также сообщалось, что Хью и Саттон намерены развивать свои отношения, но держатся подальше от публики и прессы.

Папарацци тем временем застали их на свидании, когда актёры решили провести время наедине в Калифорнии. На свежих фотографиях 56-летний Хью держит за руку 49-летнюю Саттон.

Бывшая жена Хью была "в ярости" узнав о романе. Актёр планировал на праздниках представить свою новую пассию детям, но ему запретили это делать.

Уточнения

Хью Майкл Дже́кман (англ. Hugh Michael Jackman; род. 12 октября 1968, Сидней, Новый Южный Уэльс, Австралия) — австралийский актёр, певец и продюсер.



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