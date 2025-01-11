Филипп Киркоров рассказал об уникальных способностях своего отца

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Филипп Киркоров рассказал в интервью Лауре Джугелии о мистических способностях своего отца Бедроса Киркорова, который умеет лечить руками многие болезни.

Фото: flickr.com by Sheila Sund, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Лунная ночь

"Папа знает очень много секретиков. Папа у меня уникальный. Жалко, маму не вылечил. Мамы мне не хватает. Говорят, с годами боль утихает. Ни хрена она не утихает. Так хотелось, чтобы она мир посмотрела, порадовалась за всё это", — сказал Филипп Киркоров.

Также певец признался, что и сам обладает некоторыми способностями, которые он унаследовал от отца. Например, если Филипп Бедросович видит беременную женщину, он сразу же чувствует, какого пола ребёнок у неё родится. Бывали даже случаи, когда результаты УЗИ оказывались ошибочными, а прав оказывался именно Киркоров.

Кроме того, исполнитель хита "Цвет настроения синий" заметил такую закономерность: к тем людям, которые ссорятся с ним и желают ему зла, в конце концов весь негатив возвращается бумерангом.

Уточнения

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино, телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, композитор, музыкальный продюсер и телеведущий; народный артист Российской Федерации.



Бедро́с Пилибос Кирко́ров (род. 2 июня 1932, Варна, Третье Болгарское царство) — болгарский, советский и российский эстрадный певец. Народный артист НРБ. Народный артист Российской Федерации (2012). Отец певца, актёра, народного артиста Российской Федерации Филиппа Киркорова.



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