Катя Лель сделала неожиданное предсказание о 2025 годе: откроются истинные лица людей

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Катя Лель знаменита не только своими песнями, но и тем, что она позиционирует себя как человека, тонко чувствующего космическую энергию. На этот раз она сделала предсказание о наступившем 2025 годе.

Фото: commons.wikimedia.org by Jorge Royan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Венецианская маска

Лель сказала, что этот год станет для многих судьбоносным. Она уверена, что весь мир удивится нескольким крупным событиям, которые скоро произойдут. Также певица считает, что в этом году со многих спадут маски и откроются истинные лица людей.

Звезда посоветовала своим поклонникам и всем остальным людям жить с открытым сердцем и наполнять своё сердце светом. Катя сказала, что сама старается так жить, потому что именно такой образ жизни приносит ей радость.

"Если вы будете жить с открытым сердцем, то вся вселенная будет вам помогать, поэтому не бойтесь даже людей, которые могут вас обмануть. Если жить с открытым сердцем, излучать только свет и любовь, то это спасёт вас от всех неприятностей", — сказала Лель в беседе с mk.ru.

Уточнения

Ка́тя Ле́ль (настоящее имя — Екатери́на Никола́евна Чупри́нина; род. 20 сентября 1974, Нальчик) — российская певица и автор песен, исполнительница популярных песен «Мой мармеладный (Я не права)», «Муси-пуси», «Огни», «Я по тебе скучаю», «Горошины», «Долетай», «Две капельки» и других.



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