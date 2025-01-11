Катя Лель сделала неожиданное предсказание о 2025 годе: откроются истинные лица людей

Катя Лель знаменита не только своими песнями, но и тем, что она позиционирует себя как человека, тонко чувствующего космическую энергию. На этот раз она сделала предсказание о наступившем 2025 годе.
Лель сказала, что этот год станет для многих судьбоносным. Она уверена, что весь мир удивится нескольким крупным событиям, которые скоро произойдут. Также певица считает, что в этом году со многих спадут маски и откроются истинные лица людей.
Звезда посоветовала своим поклонникам и всем остальным людям жить с открытым сердцем и наполнять своё сердце светом. Катя сказала, что сама старается так жить, потому что именно такой образ жизни приносит ей радость.
"Если вы будете жить с открытым сердцем, то вся вселенная будет вам помогать, поэтому не бойтесь даже людей, которые могут вас обмануть. Если жить с открытым сердцем, излучать только свет и любовь, то это спасёт вас от всех неприятностей", — сказала Лель в беседе с mk.ru.
Ка́тя Ле́ль (настоящее имя — Екатери́на Никола́евна Чупри́нина; род. 20 сентября 1974, Нальчик) — российская певица и автор песен, исполнительница популярных песен «Мой мармеладный (Я не права)», «Муси-пуси», «Огни», «Я по тебе скучаю», «Горошины», «Долетай», «Две капельки» и других.
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Каждый год морской лед Антарктиды тает летом и восстанавливается зимой, однако эти процессы происходят с разной интенсивностью.