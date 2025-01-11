Закон о спасении самоубийц спас итальянскую модель от долга размером 2,5 миллиона евро

1:17 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Бывшая Мисс Италия и фотомодель Кристина Чьяботто спаслась от огромного долга размером 2,5 миллиона евро благодаря закону о спасении самоубийц.

Фото: flickr.com by Yoshikazu TAKADA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Солнце в облаках

Кристина попала в беду из-за целого ряда ошибочных инвестиций. Она была успешной телеведущей и даже не сразу заметила, какой огромный долг у неё накопился. Ей ничего не оставалось, кроме как обратиться к малоизвестному закону 3/2012, который ещё называют законом о спасении самоубийц. Суд одобрил ходатайство модели об обнулении долга, но взамен ей пришлось отказаться от некоторых активов.

Закон 3/2012 частично или полностью освобождает человека от долга, если у него нет возможности оформить банкротство, предусматривает договор с кредиторами и, как в случае с Кристиной, продажу активов для обнуления остаточных долгов.

После того как Кристина избавилась от долга, она наконец-то почувствовала себя свободной и счастливой и сейчас сосредоточена на новых профессиональных задачах. Её история стала примером того, что даже самые тяжёлые испытания можно преодолеть, если вовремя решиться попросить о помощи.

Уточнения

Долг — обязательство, а также денежные средства или другие активы, которые кредитор передаёт заёмщику (дебитору) с условием их возврата в будущем и (или) выплаты вознаграждения.



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