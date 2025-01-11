Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Для похудения достаточно лишь одного — ходить пешком
Как дыня помогает справляться с лишним весом и улучшать самочувствие
Круговорот воды на Земле: новая роль растений
Как безопасно путешествовать по Бразилии: советы для туристов
Секреты идеального платья подружки невесты: советы которые спасут образ
Почему 95% владельцев животных считают своих питомцев лучшими помощниками от стресса
Что делать, если виновник ДТП скрылся: пошаговая инструкция
Как избежать проблем при аренде квартиры: 7 важных нюансов
День памяти 14 тысяч вифлеемских младенцев: что ждёт завистников

Закон о спасении самоубийц спас итальянскую модель от долга размером 2,5 миллиона евро

1:17
Шоу-бизнес

Бывшая Мисс Италия и фотомодель Кристина Чьяботто спаслась от огромного долга размером 2,5 миллиона евро благодаря закону о спасении самоубийц.

Солнце в облаках
Фото: flickr.com by Yoshikazu TAKADA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Солнце в облаках

Кристина попала в беду из-за целого ряда ошибочных инвестиций. Она была успешной телеведущей и даже не сразу заметила, какой огромный долг у неё накопился. Ей ничего не оставалось, кроме как обратиться к малоизвестному закону 3/2012, который ещё называют законом о спасении самоубийц. Суд одобрил ходатайство модели об обнулении долга, но взамен ей пришлось отказаться от некоторых активов.

Закон 3/2012 частично или полностью освобождает человека от долга, если у него нет возможности оформить банкротство, предусматривает договор с кредиторами и, как в случае с Кристиной, продажу активов для обнуления остаточных долгов.

После того как Кристина избавилась от долга, она наконец-то почувствовала себя свободной и счастливой и сейчас сосредоточена на новых профессиональных задачах. Её история стала примером того, что даже самые тяжёлые испытания можно преодолеть, если вовремя решиться попросить о помощи.

Уточнения

Долг — обязательство, а также денежные средства или другие активы, которые кредитор передаёт заёмщику (дебитору) с условием их возврата в будущем и (или) выплаты вознаграждения.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Родственницы Федосеевой-Шукшиной чуть не подрались возле суда
Шоу-бизнес
Родственницы Федосеевой-Шукшиной чуть не подрались возле суда
Отдыхающая на Мальдивах Волочкова заявила, что прилетела на курорт не одна
Шоу-бизнес
Отдыхающая на Мальдивах Волочкова заявила, что прилетела на курорт не одна Аудио 
Почему в гипермаркетах США наблюдается продуктовая гигантомания
Экономика и бизнес
Почему в гипермаркетах США наблюдается продуктовая гигантомания Аудио 
Популярное
Восстановление морского льда в Антарктиде удивило учёных

Каждый год морской лед Антарктиды тает летом и восстанавливается зимой, однако эти процессы происходят с разной интенсивностью.

Восстановление морского льда в Антарктиде удивило учёных
Гигантские морские черви обнаружены живущими под дном океана
Гигантские морские черви обнаружены живущими под дном океана
Используйте простой трюк с вилкой и мытьё окон будет проще простого
Совсем не модно! Названы топ-3 устаревших элементов интерьера
Карликовые государства Средневековья в современном мире Игорь Буккер Что сжигают демократы в подвалах фешенебельных домов Лос-Анджелеса Любовь Степушова Как и когда французский литературный роман прославил журнал мод  Сергей Лебедев
Гигантская крепость Кавказа: почему её не могли заметить раньше
Приготовьте вкуснейшие беляши по этому проверенному рецепту
Стильная весна: главные акценты в верхней одежде
Стильная весна: главные акценты в верхней одежде
Последние материалы
Сальмонеллы в кормах для животных: какие продукты отзывают из магазинов
Экономия или риск: стоит ли заправлять АИ-92 вместо АИ-95
Можно съесть хоть несколько порций: от этого диетического овощного супа вы точно не поправитесь
Возможно, мы не одни: загадочные камни с Марса
Российские банки продолжают работать с США в рамках ядерных проектов
Вспышка норовируса на пляжах Сан-Паулу: как обезопасить себя и близких
Белоруссия и Россия признают визы и отметки о пересечении границ
Филипп Киркоров рассказал об уникальных способностях своего отца
Неожиданный ответ: кого россияне считают спортсменами года?
Как выстроить эффективный уход за лицом без лишних шагов?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.