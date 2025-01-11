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Том Холланд рассказал, какое событие заставит его перестать сниматься в кино

1:06
Шоу-бизнес

Том Холланд вернулся из творческого отпуска, который длился год, и теперь готовится к съёмкам в четвёртой части "Человека-паука" с Мэттом Деймоном и Зендеей, премьера которого запланирована на 2026 год.

Камеры
Фото: commons.wikimedia.org by Krish Dulal, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Камеры

Несмотря на то что карьера актёра вовсю развивается, у него уже стали появляться мысли о другой жизни, в которой не будет кино. Актёр признался, что мечтает о детях. Том чувствует, что, когда они появятся, он будет бесконечно далёк от звёздной жизни. Он готов посвящать всё свободное время своим крохам.

"Когда у меня будут дети, вы больше не увидите меня в фильмах. Я стану папой и буду играть в гольф. Я исчезну с лица земли", — приводит слова актёра FQ Magazine.

Стоит отметить, что Холланд, по всей видимости, уже полностью готов к отцовству. Его мировоззрение поменялось после того, как он сумел побороть алкогольную зависимость. Теперь он придерживается здорового образа жизни и призывает к этому всех молодых людей.

Уточнения

То́мас Стэ́нли Хо́лланд (англ. Thomas Stanley Holland; род. 1 июня 1996, Кингстон-апон-Темс, Лондон, Великобритания) — британский актёр. Лауреат премии BAFTA и обладатель трёх статуэток «Сатурна».

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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