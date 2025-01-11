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Кети Топурия рассказала о самом дорогом подарке, который поверг её в шок

0:48
Шоу-бизнес

Несмотря на свою известность, певица Кети Топурия чувствует смущение, когда речь идёт о богатстве и роскоши, о чём она призналась в подкасте "За деньги". Она так и не привыкла получать дорогие подарки. Знаменитость рассказала об одном из таких презентов, который потряс её до глубины души.

Подарки
Фото: commons.wikimedia.org by geschenkhamster.de, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Подарки

Речь идёт об автомобиле Rolls-Royce. Топурия не могла поверить своим глазам и почувствовала настоящий шок, когда ей его подарили.

"Я даже вспотела", — призналась Топурия в беседе с ведущими подкаста.

Тем не менее звезда не против иногда продемонстрировать предметы роскоши. В марте певица поделилась видео в салоне автомобиля и показала сумку французского бренда Jacquemus за 115 тысяч рублей.

Уточнения

Ке́ти Топу́рия (груз. ქეთა თოფურია, полное имя — Кетева́н Андро́евна Топу́рия, груз. ქეთევან ანდრიას ასული თოფურია; род. 9 сентября 1986 года, Тбилиси, Грузинская ССР, СССР) — грузинская и российская певица, солистка группы «А’Студио».

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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