Кети Топурия рассказала о самом дорогом подарке, который поверг её в шок

Несмотря на свою известность, певица Кети Топурия чувствует смущение, когда речь идёт о богатстве и роскоши, о чём она призналась в подкасте "За деньги". Она так и не привыкла получать дорогие подарки. Знаменитость рассказала об одном из таких презентов, который потряс её до глубины души.
Речь идёт об автомобиле Rolls-Royce. Топурия не могла поверить своим глазам и почувствовала настоящий шок, когда ей его подарили.
"Я даже вспотела", — призналась Топурия в беседе с ведущими подкаста.
Тем не менее звезда не против иногда продемонстрировать предметы роскоши. В марте певица поделилась видео в салоне автомобиля и показала сумку французского бренда Jacquemus за 115 тысяч рублей.
Ке́ти Топу́рия (груз. ქეთა თოფურია, полное имя — Кетева́н Андро́евна Топу́рия, груз. ქეთევან ანდრიას ასული თოფურია; род. 9 сентября 1986 года, Тбилиси, Грузинская ССР, СССР) — грузинская и российская певица, солистка группы «А’Студио».
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Океан всегда привлекал внимание своей удивительной жизненной силой и разнообразием. Его воды наполнены существами всех форм и размеров — от крохотного планктона до величественных китов.