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Вера Брежнева показала фото с загадочным мужчиной после признания в новом романе

Шоу-бизнес

42-летняя певица Вера Брежнева разместила в социальных сетях интригующий снимок, на котором запечатлён неизвестный мужчина.

Вера Брежнева
Фото: YouTube канал Агентство ОБС by Скриншот видео YouTube канала Агентство ОБС, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вера Брежнева

Это произошло вскоре после того, как артистка сообщила о том, что она оправилась от разрыва с Константином Меладзе и обрела новое счастье.

Бывшая участница группы "ВИА Гра" не стала раскрывать детали своих отношений, но отметила, что сейчас её сердце полно любви, и она чувствует себя самой прекрасной женщиной в мире.

А на днях всоцсетях певицы появилось фото с загадочным мужчиной в кепке с надписью "В".

"В", — подписала снимок певица, добавив эмодзи в виде чёрного сердечка.

Уточнения

Ве́ра Ви́кторовна Галушка, более известна под псевдонимом Ве́ра Бре́жнева — украинская поп-певица, актриса, телеведущая.

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Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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