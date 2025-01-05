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Филипп Киркоров навестил одноклассницу во время поездки в Донбасс

0:59
Шоу-бизнес

Военный корреспондент Дмитрий Стешин рассказал подробности о поездке Филиппа Киркорова в Донбасс. Как оказалось, артист встретился там со своей одноклассницей, пишет АиФ.

Филипп Киркоров
Фото: commons.wikimedia.org by Окрас, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Филипп Киркоров

Об этом военкору сообщил заместитель мэра Горловки. Стешин отметил, что женщина живёт рядом с зоной боевых действий, но певец всё равно решил навестить её.

"И ему плевать, и не надо отговаривать, он всё равно к ней поедет. Единственное, Киркорова уговорили не ехать кортежем", — заявил Стешин.

В феврале 2024 года музыкант побывал в ДНР, выступил в госпитале и вручил раненым бойцам подарки. А также сделал пожертвования детскому центру и приюту для животных.

Во время посещения ДК "Шахтёр" в Горловке певец признался, что бывал в этом учреждении ещё в юности — именно на этой сцене впервые прозвучал его хит "Атлантида".

Уточнения

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино, телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, композитор, музыкальный продюсер и телеведущий. 

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Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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Филипп Киркоров навестил одноклассницу во время поездки в Донбасс
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