Селена Гомес выходит замуж: первые подробности предстоящей свадьбы

1:17 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В жизни Селены Гомес произошло радостное событие: в декабре её возлюбленный Бенни Бланко сделал ей предложение. Певица с радостью дала согласие и теперь готовится к свадьбе.

Фото: flickr.com by Amanda Nobles, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Селена Гомес

Влюблённые собираются отметить праздник на широкую ногу и пригласили всех родственников, которых и у невесты, и у жениха очень много, и всех своих друзей.

Пока неизвестно, где пройдёт свадьба, но появилась информация о том, что это может быть Пуэрто-Рико, где родился Бланко. Дженнифер Энистон искренне рада за Гомес и помогает ей с подготовкой к свадьбе. У этих двух знаменитостей тёплые и дружеские отношения, к тому же Гомес очень любит Энистон ещё и как актрису.

"Дженнифер относится к Селене как к младшей сестре: она очень рада за неё и уже прислала цветы и открытку, предлагая помочь чем сможет. Она сама планировала пару свадеб, поэтому много знает об этом процессе и может поделиться множеством советов. Несомненно, Селена будет рада получить от неё руководство", — сказал анонимный собеседник изданию HeatWorld.

Также в числе звёздных гостей будут Тейлор Свифт, Блейк Лайвли и Мерил Стрип.

Уточнения

Селена Мари Гомес (англ. Selena Marie Gomez; род. 22 июля 1992, Гранд-Прери, Техас, США) — американская певица, автор песен, актриса, продюсер и предприниматель.



Бенджамин Левин (англ. Benjamin Levin; род. 8 марта 1988, Рестон, Виргиния, США), более известный под своим сценическим псевдонимом Бенни Бланко (англ. Benny Blanco) — американский рэпер, музыкант, автор песен и музыкальный продюсер.



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