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Ирина Хакамада раскрыла, почему все её четыре брака привели к разводам

1:36
Шоу-бизнес

Ирина Хакамада редко откровенничает о своей личной жизни, однако на этот раз она сделала исключение. В беседе с Романом Тарасенко она порассуждала об отношениях и поделилась своими мыслями о том, что никогда не нужно оставаться вместе, если наступил момент, когда совместная жизнь перестала приносить радость.

Роза под дождём
Фото: commons.wikimedia.org by Scott Wylie, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Роза под дождём

Хакамада уверена, что никто не застрахован от того, что однажды отношения исчерпают себя. По словам коуча, не стоит притворяться, что всё в порядке и поддаваться общественному мнению. Нужно слушать только собственное сердце.

Именно так и произошло в жизни Хакамады, у которой было четыре брака. С каждым мужем рано или поздно отношения подходили к своему логическому завершению. Все разводы происходили по инициативе Ирины Муцуовны. Она старалась расставаться друзьями с каждым мужем, однако, несмотря на это, расставания приводили её в состояние стресса. Тем не менее она чувствовала, что сделать этот шаг необходимо.

"Каждый в итоге нашёл своё счастье. Снимите маски, ребята. Ты для чего живёшь? Быть счастливым или всё время подчиняться каким-то ролевым неузаконенным традициям? Четыре брака — это много, но не страшно, бывает ещё больше. Самое главное, я каждый раз любила. Это же офигенно! А потом что-то происходило. По-разному везде, но происходило. Разбегались, ничего страшного", — поделилась Хакамада.

Уточнения

Ири́на Муцу́овна Хакама́да (род. 13 апреля 1955, Москва, СССР) — советский и российский экономист, политический и государственный деятель, журналист, публицист, писательница, теле- и радиоведущая. Кандидат экономических наук.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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