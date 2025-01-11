Ирина Хакамада раскрыла, почему все её четыре брака привели к разводам

Ирина Хакамада редко откровенничает о своей личной жизни, однако на этот раз она сделала исключение. В беседе с Романом Тарасенко она порассуждала об отношениях и поделилась своими мыслями о том, что никогда не нужно оставаться вместе, если наступил момент, когда совместная жизнь перестала приносить радость.
Хакамада уверена, что никто не застрахован от того, что однажды отношения исчерпают себя. По словам коуча, не стоит притворяться, что всё в порядке и поддаваться общественному мнению. Нужно слушать только собственное сердце.
Именно так и произошло в жизни Хакамады, у которой было четыре брака. С каждым мужем рано или поздно отношения подходили к своему логическому завершению. Все разводы происходили по инициативе Ирины Муцуовны. Она старалась расставаться друзьями с каждым мужем, однако, несмотря на это, расставания приводили её в состояние стресса. Тем не менее она чувствовала, что сделать этот шаг необходимо.
"Каждый в итоге нашёл своё счастье. Снимите маски, ребята. Ты для чего живёшь? Быть счастливым или всё время подчиняться каким-то ролевым неузаконенным традициям? Четыре брака — это много, но не страшно, бывает ещё больше. Самое главное, я каждый раз любила. Это же офигенно! А потом что-то происходило. По-разному везде, но происходило. Разбегались, ничего страшного", — поделилась Хакамада.
Ири́на Муцу́овна Хакама́да (род. 13 апреля 1955, Москва, СССР) — советский и российский экономист, политический и государственный деятель, журналист, публицист, писательница, теле- и радиоведущая. Кандидат экономических наук.
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