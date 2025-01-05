Эмин Агаларов показал личное видео из жизни с Алёной Гавриловой, на которой дважды женат

Известный бизнесмен и музыкант Эмин Агаларов показал видео, в котором поделился деталями своей личной жизни с Алёной Гавриловой.

Фото: Канал t.me/SuperRu by Скриншот видео канала t.me/SuperRu, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Эмин Агаларов, Алёна Гаврилова

"Всё то, чего мне в жизни не хватает — я получаю от Алёны. Это единственный человек, кто может меня перенаправить в фазу, где я не обсуждаю бизнес, проекты, музыку и творчество", — признался певец.

Эмин назвал свою супругу надёжным другом, союзником и партнёром, который дарит ему спокойствие и умиротворение.

Примечательно, что эта пара прошла через расставание и повторное воссоединение. Эмин Агаларов и Алёна Гаврилова были женаты в период с 2018 по 2020 год, после чего последовал развод. Целый год они провели в разлуке, а затем последовало неожиданное примирение, увенчавшееся торжественной свадьбой. Супруги воспитывают шестилетнюю дочь Афину.

Уточнения

Эми́н Араз оглы Агала́ров — азербайджанский певец, музыкант, автор песен, предприниматель.



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