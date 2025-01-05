Не знал, как правильно есть, дышать и зевать: Бородина высмеяла манеры своего жениха

Известная телеведущая и звезда реалити-шоу Ксения Бородина намекнула, что занимается воспитанием своего жениха блогера Николая Сердюкова.

Фото: Канал t.me/ksenia_borodiina by Скриншот видео канала t.me/ksenia_borodiina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ксения Бородина, Николай Сердюков

В одном из своих, вероятно, юмористических постов 41-летняя ведущая показала, что до встречи с ней Николай не имел представления о правилах поведения за столом.

На видео, опубликованном Бородиной, она, сидя за столом режет пирог, а Сердюков рядом громко хрустит чипсами, которые достаёт прямо из пачки. Ксения скривившись, словно аристократка при виде деревенщины, отвернулась от жениха.

"Пока мы не начали встречаться, он не знал, как правильно есть, жевать, чихать, кашлять, дышать и зевать", — подписала ролик ведущая.

В начале декабря, после нескольких месяцев романтических отношений, 36-летний Николай Сердюков сделал Ксении предложение руки и сердца. Пара планирует свадьбу в следующем году и уже задумывается о будущих детях.

Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.



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