Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Миска для кошки: как избежать переедания питомца
Как обеспечить идеальное освещение для рассады: основные рекомендации
Кибермошенничество в цифрах — россияне потеряли до 300 млрд рублей
Не платите за ЖКХ в отпуске: способ законно сократить расходы
Стоматолог рассказала, в каком случае не нужно удалять зубы мудрости
Быстро и легко: приготовьте ленивые хачапури
5 простых правил, которые помогут сохранить молодость после 40
Промывать двигатель или нет: когда это действительно необходимо
Спортсмены не могут уйти в порно: почему норвежцы запретили рекламу конфет с лыжником?

В США заблокировали самый популярный в мире сайт для взрослых

1:29
Шоу-бизнес

С началом 2025 года в США вступил в силу запрет на неограниченный доступ к порнографии в интернете. За считанные часы американцы стали массово пользоваться VPN, который раньше не был им нужен.

Знак "стоп"
Фото: flickr.com by thecrazyfilmgirl, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Знак "стоп"

Администраторы многих порносайтов посчитали нужным полностью заблокировать свои платформы. Не стал исключением и самый популярный сайт для взрослых Pornhub.

Ранее для того, чтобы попасть на этот сайт, пользователи должны были подтвердить свой возраст, однако теперь хозяева сайта заявили, что этой меры недостаточно, чтобы оградить детей от просмотра материалов, которые могут травмировать их психику.

"Pornhub теперь заблокирован почти на всём юге США. Почти два года назад в Луизиане был принят закон, положивший начало волне, которая с тех пор прокатилась по всему югу США и изменила доступ жителей этих штатов к контенту для взрослых. Флорида, Теннесси и Южная Каролина присоединились к списку из 17 штатов, где нельзя получить доступ к некоторым из самых популярных порносайтов в интернете, из-за регрессивных законов, которые утверждают, что защищают детей, но вместо этого ограничивают пользование интернетом взрослыми", — пишет 404Media.

В некоторых штатах на Pornhub можно попасть, лишь предъявив удостоверение личности, из-за чего спрос на сайт резко упал.

Уточнения

Pornhub — порносайт, предоставляющий доступ к порнографическим материалам. Является одним из самых популярных порнографических сайтов в мире.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Используйте простой трюк с вилкой и мытьё окон будет проще простого
Недвижимость
Используйте простой трюк с вилкой и мытьё окон будет проще простого Аудио 
Сигналы, что пора менять ремень ГРМ: не дайте машине сломаться
Авто
Сигналы, что пора менять ремень ГРМ: не дайте машине сломаться Аудио 
Не дайте себя обмануть: как выявить фальшивое моторное масло
Авто
Не дайте себя обмануть: как выявить фальшивое моторное масло Аудио 
Популярное
Гигантские морские черви обнаружены живущими под дном океана

Океан всегда привлекал внимание своей удивительной жизненной силой и разнообразием. Его воды наполнены существами всех форм и размеров — от крохотного планктона до величественных китов.

Гигантские морские черви обнаружены живущими под дном океана
Используйте простой трюк с вилкой и мытьё окон будет проще простого
Используйте простой трюк с вилкой и мытьё окон будет проще простого
Восстановление морского льда в Антарктиде удивило учёных
Совсем не модно! Названы топ-3 устаревших элементов интерьера
Earthquake: ожидаются сильные землетрясения в сейсмоопасных регионах Олег Володин Карликовые государства Средневековья в современном мире Игорь Буккер Что сжигают демократы в подвалах фешенебельных домов Лос-Анджелеса Любовь Степушова
Самые ласковые. Топ-9 пород кошек, которые очень любят своих хозяев
Кинолог назвал 3 худшие породы собак для дома
Гигантский сом из Британии побил мировой рекорд
Гигантский сом из Британии побил мировой рекорд
Последние материалы
Как обеспечить идеальное освещение для рассады: основные рекомендации
Кибермошенничество в цифрах — россияне потеряли до 300 млрд рублей
Не платите за ЖКХ в отпуске: способ законно сократить расходы
Стоматолог рассказала, в каком случае не нужно удалять зубы мудрости
Быстро и легко: приготовьте ленивые хачапури
5 простых правил, которые помогут сохранить молодость после 40
Промывать двигатель или нет: когда это действительно необходимо
В США заблокировали самый популярный в мире сайт для взрослых
Спортсмены не могут уйти в порно: почему норвежцы запретили рекламу конфет с лыжником?
Как вырастить крепкую рассаду перца зимой: секреты успеха
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.