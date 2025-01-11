В США заблокировали самый популярный в мире сайт для взрослых

1:29 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

С началом 2025 года в США вступил в силу запрет на неограниченный доступ к порнографии в интернете. За считанные часы американцы стали массово пользоваться VPN, который раньше не был им нужен.

Фото: flickr.com by thecrazyfilmgirl, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Знак "стоп"

Администраторы многих порносайтов посчитали нужным полностью заблокировать свои платформы. Не стал исключением и самый популярный сайт для взрослых Pornhub.

Ранее для того, чтобы попасть на этот сайт, пользователи должны были подтвердить свой возраст, однако теперь хозяева сайта заявили, что этой меры недостаточно, чтобы оградить детей от просмотра материалов, которые могут травмировать их психику.

"Pornhub теперь заблокирован почти на всём юге США. Почти два года назад в Луизиане был принят закон, положивший начало волне, которая с тех пор прокатилась по всему югу США и изменила доступ жителей этих штатов к контенту для взрослых. Флорида, Теннесси и Южная Каролина присоединились к списку из 17 штатов, где нельзя получить доступ к некоторым из самых популярных порносайтов в интернете, из-за регрессивных законов, которые утверждают, что защищают детей, но вместо этого ограничивают пользование интернетом взрослыми", — пишет 404Media.

В некоторых штатах на Pornhub можно попасть, лишь предъявив удостоверение личности, из-за чего спрос на сайт резко упал.

Уточнения

Pornhub — порносайт, предоставляющий доступ к порнографическим материалам. Является одним из самых популярных порнографических сайтов в мире.



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