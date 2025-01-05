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Шрек в реальности: рестлер, ставший прообразом культового персонажа

1:40
Шоу-бизнес

Знали ли вы, что образ Шрека вдохновлён реальным человеком? Морис Тийе, известный как "Французский ангел", стал прототипом знаменитого огра.

Морис Тийе
Фото: commons.wikimedia.org by Ben van Meerendonk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Морис Тийе

Ранние годы и начало болезни

Морис Тийе родился в 1903 году на Урале в семье французских эмигрантов. В детстве его ангельская внешность принесла ему прозвище "Ангел". Однако в подростковом возрасте у него развилась акромегалия — редкое заболевание, вызывающее чрезмерный рост костей, особенно в области лица, рук и ног.

Образование и карьера

Несмотря на изменения во внешности, Тийе поступил на юридический факультет Тулузского университета, но из-за изменений в голосе, вызванных болезнью, отказался от карьеры адвоката. Он служил инженером во французском флоте, а затем, по совету друга, занялся профессиональной борьбой.

Успех в рестлинге

Выступая под псевдонимом "Французский ангел", Тийе стал сенсацией на ринге в США. Его уникальная внешность и сила привлекали огромные толпы зрителей. Он удерживал титул чемпиона мира в тяжёлом весе на протяжении 19 месяцев.

Связь с Шреком

Считается, что именно внешность Тийе вдохновила создателей Шрека. Хотя официального подтверждения нет, сходство между рестлером и анимационным персонажем очевидно.

Интересный факт

Тийе владел 14 языками и был известен своим интеллектом и чувством юмора, несмотря на внешние изменения, вызванные болезнью.

Уточнения

«Шрек» (англ  Shrek) — американский компьютерно-анимационный фэнтезийный комедийный фильм, основанный на одноименной детской книге Уильяма Стейга.

Ре́слинг или ре́стлинг (англ. Professional wrestling, pro-wrestling, дословно — «профессиональная борьба») — вид спортивного развлечения, включающий в себя матчи с элементами борьбы и актёрской игры, ход и результат которых определяется заранее.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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