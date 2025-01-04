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Настя Ивлеева бросила свой ресторан с нашумевшим названием

1:30
Шоу-бизнес

Настя Ивлеева, популярная блогер и телеведущая, объявила о своем решении выйти из ресторанного проекта NUDLES by IVLEEVA, который она запустила всего полгода назад. В своем телеграм-канале Ивлеева сообщила, что управление заведением она передаст своему партнеру.

Прохор Шаляпин и Анастасия Ивлеева
Фото: Telegram by Telegram-канал Прохора Шаляпина, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Прохор Шаляпин и Анастасия Ивлеева

Ресторан, который вдохновлял

Ресторан, специализирующийся на азиатской кухне, был открыт Ивлеевой в июне 2024 года в партнерстве с ресторатором Александром Пичугиным. За время работы заведение удерживало высокий рейтинг, что Настя подчеркнула в своем сообщении.

"Это очень вдохновляет и радует меня. Тем не менее я оставляю проект, доверив его дальнейшее развитие своему партнеру!" — написала она.

По словам блогера, решение продиктовано желанием сосредоточиться на других направлениях деятельности.

Выход из бизнеса

По информации СПАРКа, 16 декабря Ивлеева официально вышла из числа учредителей компании "Блеск", владевшей рестораном. До этого ей принадлежало 20%.

Новые горизонты

Ивлеева не планирует останавливаться на достигнутом. В октябре она подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака, который позволит ей работать в совершенно других сферах. Теперь блогер может заняться организацией путешествий, а также производством мебели и алкоголя.

Уточнения

Анастаси́я Вячесла́вовна (На́стя) Ивле́ева (в первом замужестве Узеню́к; род. 8 марта 1991, Разметелево, Ленинградская область) — российская телеведущая, киноактриса и видеоблогер.

Рестора́н (от лат. restauro «восстановить, крепить») — предприятие общественного питания с широким ассортиментом блюд сложного приготовления, включая заказные и фирменные.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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