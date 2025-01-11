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45-летняя Дженнифер Лав Хьюитт пожаловалась на эйджизм своих поклонников

1:15
Шоу-бизнес

45-летняя актриса Дженнифер Лав Хьюитт, известная по фильмам "Сердцеедки" и "Я знаю, что вы сделали прошлым летом", призналась, что поклонники не желают принимать тот факт, что ей уже не 20 лет. Они воспринимают звезду исключительно в том образе, в котором когда-то запомнили её, и не могут понять, что все люди рано или поздно меняются и от этого не становятся хуже.

Кленовые листья
Фото: commons.wikimedia.org by Jean-Pol GRANDMONT, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Кленовые листья

Лав Хьюитт огорчает такое отношение. Она тяжело переносит эйджизм, с которым многим актрисам приходится сталкиваться. Сама Дженнифер спокойно относится к своему возрасту и не считает его чем-то постыдным.

"Я вроде как смирилась с этим. Возраст есть возраст. Я думаю, что женщины действительно начинают принимать себя и чувствовать себя комфортно в свои 40 лет, и это прекрасно", — сказала знаменитость в интервью Fox News Digital.

Некоторые коллеги Лав Хьюитт тоже страдают от того, как окружающие относятся к их возрасту. Так, в марте прошлого года Кирстен Данст рассказала, что взяла двухлетний перерыв в карьере, потому что ей в последнее время стали предлагать одни и те же роли "грустных мам".

Уточнения

Дже́ннифер Лав Хью́итт (англ. Jennifer Love Hewitt; род. 21 февраля 1979) — американская актриса, продюсер, режиссёр и певица.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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