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Николь Кидман призналась, какое совместное занятие помогает ей с мужем укрепить брак

1:04
Шоу-бизнес

Николь Кидман уже 17 лет замужем за музыкантом Китом Урбаном, но их чувства остаются по-прежнему такими же тёплыми, как в те дни, когда они ещё ходили на свидания друг с другом. Актриса поделилась сокровенным в интервью журналу W Magazine и рассказала, какое совместное занятие делает её брак ещё крепче.

Николь Кидман
Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Николь Кидман

По словам актрисы, она любит принимать с Урбаном совместный душ. Это делает их отношения ещё теплее, ближе и доверительнее.

"Я слышу, как Кит поёт в душе, и я слышу, как рождаются его новые песни. Совместный душ — ключ к успешному браку. Мы часто принимаем душ вместе. А ещё у нас раздельные туалеты, что тоже немаловажно", — заметила звезда.

Также Кидман с грустью поделилась воспоминаниями о смерти своей матери, которой не стало в сентябре прошлого года. Актриса порассуждала о том, как тяжело терять тех, к кому чувствуешь сильную любовь, но пообещала себе, что справится с этим испытанием.

Уточнения

Нико́ль Мэ́ри Ки́дман (англ. Nicole Mary Kidman; род. 20 июня 1967, Гонолулу, Гавайи, США) — австралийская и американская актриса, певица, продюсер и посол доброй воли ЮНИСЕФ.

Кит Ла́йонел У́рбан (англ. Keith Lionel Urban, род. 26 октября 1967 года, Новая Зеландия, Фангареи) — австралийский кантри-певец, композитор и гитарист, коммерческий успех которого большей частью сложился в Соединённых Штатах Америки и Австралии.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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