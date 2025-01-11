Дженнифер Энистон поделилась, как она пытается справиться с многолетней бессонницей

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Дженнифер Энистон придерживается здорового образа жизни, однако это не уберегло её от одной неприятной проблемы, которая тянется уже много лет. Актриса страдает бессонницей и постоянно пытается с ней справиться.

Фото: flickr.com by Anderson Mancini, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Старинные часы и свеча

У Энистон есть свои собственные методы борьбы с бессонницей. Ради того чтобы лучше спать, она перестала смотреть вечерние новости. Знаменитость считает, что такая передача вредна перед сном, поскольку в новостях рассказывают о негативных событиях и самые впечатлительные и эмоциональные зрители начинают сильно переживать.

Также Энистон старается ложиться не позже десяти вечера, хотя иногда не удерживается и нарушает режим.

По словам звезды сериала "Друзья", в ближайшее время она начнёт делать процедуры, которые улучшат её внешность после неудачной пластической операции.

Уточнения

Дже́ннифер Джоа́нна Э́нистон (англ. Jennifer Joanna Aniston; род. 11 февраля 1969, Шерман-Окс, Калифорния, США) — американская актриса, кинорежиссёр и продюсер, наиболее известна как исполнительница роли Рэйчел Грин в телевизионном сериале канала NBC «Друзья».



Бессо́нница также известная как инсомни́я (от лат. in- — приставка «не-», «без-» и лат. somnus «сон»), асомни́я (др.-греч. ἀ- «без» и «сон»), агрипни́я (др.-греч. ἀγρυπνία, agrupníā «бодрствование, бессонница»), — расстройство сна, которое характеризуется недостаточной продолжительностью или неудовлетворительным качеством сна либо сочетанием этих явлений на протяжении значительного периода времени.



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