Музыкант Scorpions рассказал, как победил опасную болезнь, угрожавшую его жизни

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Барабанщик немецкой группы Scorpions Микки Ди совсем недавно пережил серьёзную и тяжёлую болезнь — сепсис. Эта неприятность пришлась на праздничные дни, но музыкант сумел преодолеть опасность и стремительно идёт на поправку.

Фото: commons.wikimedia.org by Jakub Janecki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Группа Scorpions

"В этот праздничный сезон я был госпитализирован с очень серьёзным заражением крови (сепсисом). Я пробыл в больнице три недели, но сейчас уже дома, борюсь с этой бактерией", — написал Ди в своём личном блоге.

Он благодарен врачам, которые спасли не только его здоровье, но и жизнь, поскольку эта болезнь может грозить самыми печальными последствиями. Ди радуется своему выздоровлению и уже готовится к юбилейному туру своей группы, который состоится в феврале.

Уточнения

Scorpions (рус. Скорпионз, с англ. — «Скорпионы») — немецкая рок-группа, созданная в 1965 году в Ганновере. Для стиля группы характерны как классический хард-рок, так и лирические гитарные баллады.



Микки Ди (англ. Mikkey Dee, настоящее имя Микаэл Кириакос Делаоглу, швед. Micael Kiriakos Delaoglou, Михаил Кирьякос Делаоглу, греч. Μιχαήλ Κυριάκος Δελάογλου; род. 31 октября 1963, Гётеборг, Швеция) — шведский барабанщик, наиболее известный своим участием в хеви-метал-группах King Diamond и Motörhead с 1992 года до распада группы в 2015. С 2016 года по сей день играет в хард-рок-группе Scorpions.



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