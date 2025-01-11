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Директор Валерия Леонтьева сообщил, правда ли певец вернётся на большую сцену

0:56
Шоу-бизнес

В последнее время стали всё чаще появляться слухи о том, что известный российский певец Валерий Леонтьев планирует вернуться на большую сцену и объездить с гастролями восемь крупных стран. Поклонники знаменитости гадают, правда ли это, и действительно ли им стоит ждать возвращения любимца.

Зрительный зал и сцена
Фото: unsplash.com by Chaz McGregor, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Зрительный зал и сцена

Директор Леонтьева Борис Чигирев разочаровал фанатов, рассказав о том, что все эти слухи не более чем фейк. Леонтьев не собирается устраивать турне. Он сейчас предпочитает спокойный образ жизни, живя в США и периодически прилетая в Россию.

В прошлом году Леонтьев объявил о том, что он завершает карьеру. Впрочем, иногда певец всё же участвует в крупных концертах, например, в ноябре он выступил на праздничном вечере, посвящённом 70-летнему юбилею композитора Игоря Крутого.

Уточнения

Вале́рий Я́ковлевич Лео́нтьев (род. 19 марта 1949, Усть-Уса, Коми АССР) — советский и российский певец, композитор и актёр; народный артист Российской Федерации (1996), заслуженный артист Украинской ССР (1987), лауреат премии Ленинского комсомола (1985).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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