Директор Валерия Леонтьева сообщил, правда ли певец вернётся на большую сцену

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В последнее время стали всё чаще появляться слухи о том, что известный российский певец Валерий Леонтьев планирует вернуться на большую сцену и объездить с гастролями восемь крупных стран. Поклонники знаменитости гадают, правда ли это, и действительно ли им стоит ждать возвращения любимца.

Фото: unsplash.com by Chaz McGregor, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Зрительный зал и сцена

Директор Леонтьева Борис Чигирев разочаровал фанатов, рассказав о том, что все эти слухи не более чем фейк. Леонтьев не собирается устраивать турне. Он сейчас предпочитает спокойный образ жизни, живя в США и периодически прилетая в Россию.

В прошлом году Леонтьев объявил о том, что он завершает карьеру. Впрочем, иногда певец всё же участвует в крупных концертах, например, в ноябре он выступил на праздничном вечере, посвящённом 70-летнему юбилею композитора Игоря Крутого.

Уточнения

Вале́рий Я́ковлевич Лео́нтьев (род. 19 марта 1949, Усть-Уса, Коми АССР) — советский и российский певец, композитор и актёр; народный артист Российской Федерации (1996), заслуженный артист Украинской ССР (1987), лауреат премии Ленинского комсомола (1985).

