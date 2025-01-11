Дима Билан рассказал, как однажды стал жертвой приворота

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Дима Билан не просто верит в то, что магия — это не сказки и не вымысел, а она действительно существует. Он сам однажды стал жертвой приворота и спустя много лет рассказал, как это произошло.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Дима Билан

Когда-то певец влюбился в одну из своих знакомых, но со временем стал чувствовать, что эта любовь носит нездоровый характер и не приносит счастья. Он стал подозревать девушку в том, что она сделала на него приворот, и обратился к специалистам, чтобы избавиться от магического воздействия.

"Жил я когда-то в квартире съёмной и помню, у меня любовь была, но уже переходящая в какой-то фанатизм. Я понимал, что мне надо просто уходить, заканчивать эти отношения", — поделился Билан в шоу "Без масок" с экстрасенсом Владом Череватым.

Билану пришлось вбивать булавки в порог своего дома. При этом он произносил заклинание, чтобы те, кто не должны входить в его дом, не могли этого сделать. Через некоторое время обряд подействовал: та самая девушка не смогла войти в его квартиру. Она чувствовала, как что-то невидимое её не пускает.

Уточнения

Ди́ма Никола́евич Била́н (имя при рождении — Ви́ктор Никола́евич Бела́н; род. 24 декабря 1981, Усть-Джегута, Карачаево-Черкесская АО, Ставропольский край, СССР) — российский певец, автор песен, актёр кино и дубляжа; заслуженный артист Российской Федерации (2018), народный артист Кабардино-Балкарской Республики (2008), заслуженный артист Чеченской Республики (2007), заслуженный артист Республики Ингушетия (2007).

