Дима Билан рассказал, как однажды стал жертвой приворота

Дима Билан не просто верит в то, что магия — это не сказки и не вымысел, а она действительно существует. Он сам однажды стал жертвой приворота и спустя много лет рассказал, как это произошло.
Когда-то певец влюбился в одну из своих знакомых, но со временем стал чувствовать, что эта любовь носит нездоровый характер и не приносит счастья. Он стал подозревать девушку в том, что она сделала на него приворот, и обратился к специалистам, чтобы избавиться от магического воздействия.
"Жил я когда-то в квартире съёмной и помню, у меня любовь была, но уже переходящая в какой-то фанатизм. Я понимал, что мне надо просто уходить, заканчивать эти отношения", — поделился Билан в шоу "Без масок" с экстрасенсом Владом Череватым.
Билану пришлось вбивать булавки в порог своего дома. При этом он произносил заклинание, чтобы те, кто не должны входить в его дом, не могли этого сделать. Через некоторое время обряд подействовал: та самая девушка не смогла войти в его квартиру. Она чувствовала, как что-то невидимое её не пускает.
Ди́ма Никола́евич Била́н (имя при рождении — Ви́ктор Никола́евич Бела́н; род. 24 декабря 1981, Усть-Джегута, Карачаево-Черкесская АО, Ставропольский край, СССР) — российский певец, автор песен, актёр кино и дубляжа; заслуженный артист Российской Федерации (2018), народный артист Кабардино-Балкарской Республики (2008), заслуженный артист Чеченской Республики (2007), заслуженный артист Республики Ингушетия (2007).
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