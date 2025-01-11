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Дочь Джонни Деппа рассказала, какой фильм с участием отца её травмировал

1:02
Шоу-бизнес

Лили-Роуз Депп, дочь знаменитого актёра Джонни Деппа, которая и сама стала актрисой, любит смотреть фильмы с участием отца, однако один из них всерьёз травмировал её. Речь идёт о ленте "Эдвард руки-ножницы", в которой Депп исполнил роль вампира, влюблённого в чужую невесту.

Джонни Депп
Фото: commons.wikimedia.org by GabboT, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Джонни Депп

В этом фильме присутствуют страшные сцены, однако причиной смятения дочери актёра стали вовсе не эпизоды, способные напугать слабонервных зрителей.

"Фильмы должны вызывать у зрителя чувства. Этот же меня травмировал не потому, что он страшный, а из-за того, что к персонажу моего отца относились так плохо. Это сильно меня расстроило", — поделилась Лили-Роуз в беседе с Harper's Bazaar.

Она добавила, что впервые посмотрела "Эдвард руки-ножницы" в детстве, как и многие другие фильмы с участием Джонни Деппа. Таким образом, ещё будучи девочкой, будущая знаменитость училась у отца актёрскому мастерству.

Уточнения

Джон Кри́стофер (Джо́нни) Депп II (англ. John Christopher «Johnny» Depp II; род. 9 июня 1963, Оуэнсборо, Кентукки) — американский актёр, кинорежиссёр, музыкант, сценарист и продюсер.

Ли́ли-Ро́уз Ме́лоди Депп (англ. Lily-Rose Melody Depp; род. 27 мая 1999, Нёйи-сюр-Сен, Иль-де-Франс, Франция) — франко-американская актриса и модель, дочь американского актёра Джонни Деппа и французской певицы и актрисы Ванессы Паради.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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