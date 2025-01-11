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Стало известно, в чём Филипп Киркоров до сих пор берёт пример с Аллы Пугачёвой

1:13
Шоу-бизнес

В 2023 году репутация Филиппа Киркорова несколько испортилась из-за скандала после "голой вечеринки" Насти Ивлеевой, однако число поклонников короля российской эстрады настолько велико, что Филиппа Бедросовича по-прежнему любят и желают попасть на мероприятия с его участием.

Филипп Киркоров
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Филипп Киркоров

Актриса Алёна Кравец живёт на Рублёвке и знает не понаслышке о том, сколько денег готовы платить богачи за возможность не только услышать вживую пение знаменитых исполнителей, но и лично пообщаться и выпить с ними бокал шампанского.

"В этом году многие мои знакомые купили столы на праздничный вечер в "Барвиха Luxury Village", там пели Anna Asti и Филипп Киркоров. Столик на четырёх с новогодним меню стоил чуть дешевле полутора миллионов рублей", — рассказала Кравец в беседе с aif.ru.

Она добавила, что многие звёзды также принимают приглашения олигархов выступить у них дома. Ещё несколько лет назад почётной гостьей таких домов была Алла Пугачёва, и Филипп Киркоров, несмотря на расставание с Примадонной, охотно берёт с неё в этом пример.

Уточнения

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино, телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, композитор, музыкальный продюсер и телеведущий; народный артист Российской Федерации (2008).

А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991), лауреат Государственной премии Российской Федерации (1995).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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