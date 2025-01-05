Мария Кожевникова обвинила Петра 1 в разрушении исконно русских традиций

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Мария Кожевникова объяснила, почему не признаёт праздник в честь Нового года.

Фото: https://www.instagram.com/mkozhevnikova by Инстаграм Марии Кожевниковой, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Актриса Мария Кожевникова

Мария Кожевникова объяснила, что отказалась от подведения итогов года, так как научилась жить вне времени.

Она напомнила о том, что на Руси новый год наступал сначала 1 марта, а потом 21 марта. Именно в это время, по её словам, свет побеждает тьму.

"Потом было 1 сентября, ну а Петр1 "добил" все наши традиции, отменил древнее летоисчисление от сотворения мира и сделал праздник 1 января", — написала Мария в социальных сетях.

Звезда сериала "Универ" укорила и большевиков за гонения на Новый год, в результате чего в стране стали отмечать сразу два новых года — по новому и старому стилю.

"Вот как-то так кто-то обладая властью закладывает в наши головы "традиции", уже не обладающие теми изначальными смыслами", — рассказала Кожевникова.

Она посоветовала россиянам вкладывать в празднования близкие им смыслы.

Уточнения

Мари́я Алекса́ндровна Коже́вникова (род. 14 ноября 1984, Москва) — российская актриса, получившая известность благодаря роли Аллы Гришко в комедийном сериале «Универ». Мастер спорта (2006), общественный и политический деятель.



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