Мария Кожевникова обвинила Петра 1 в разрушении исконно русских традиций

Актриса Мария Кожевникова объяснила, почему не признаёт праздник в честь Нового года.
Мария Кожевникова объяснила, что отказалась от подведения итогов года, так как научилась жить вне времени.
Она напомнила о том, что на Руси новый год наступал сначала 1 марта, а потом 21 марта. Именно в это время, по её словам, свет побеждает тьму.
"Потом было 1 сентября, ну а Петр1 "добил" все наши традиции, отменил древнее летоисчисление от сотворения мира и сделал праздник 1 января", — написала Мария в социальных сетях.
Звезда сериала "Универ" укорила и большевиков за гонения на Новый год, в результате чего в стране стали отмечать сразу два новых года — по новому и старому стилю.
"Вот как-то так кто-то обладая властью закладывает в наши головы "традиции", уже не обладающие теми изначальными смыслами", — рассказала Кожевникова.
Она посоветовала россиянам вкладывать в празднования близкие им смыслы.
Мари́я Алекса́ндровна Коже́вникова (род. 14 ноября 1984, Москва) — российская актриса, получившая известность благодаря роли Аллы Гришко в комедийном сериале «Универ». Мастер спорта (2006), общественный и политический деятель.
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