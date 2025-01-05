Анастасию Волочкову возмутил гарем многожёнца Ивана Сухова

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Балерина Анастасия Волочкова раскритиковала женщин многожёнца Ивана Сухова.

Фото: https://vk.com/volochkova_a by ВК-аккаунт Анастасии Волочковой is licensed under public doman Балерина Анастасия Волочкова

Анастасия Волочкова, услышав историю многожёнца Ивана Сухова, была поражена до глубины души поведением женщин, которые согласились стать частью гарема странного мужчины.

"Я не то, что ору. Я в шоке. Если это просто какие-то кошелки, это одна история… Если бы одна из них была бы уважающей себя женщиной, думаю, что она бы ушла и послала бы его", — выразила своё мнение балерина в беседе с блогером Кариной Мурашкиной.

Звезда балета не понимает, как женщины могут сидеть толпой в одном помещении. Она удивлена тем, что они не в состоянии сами купить себе продуктов, дожидаясь, когда один на всех супруг выделит им еду из ограниченного бюджета.

"Я бы сразу его послала, прости Господи", — объяснила Волочкова.

Ранее телеведущую Леру Кудрявцеву вывел из себя многожёнец Иван Сухов. Она обеспокоилась по поводу будущего детей полигамной семьи.

Уточнения

Анастаси́я Ю́рьевна Волочко́ва (род. 20 января 1976, Ленинград) — российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель.



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