Яна Рудковская показала сказочные интерьеры своего дома в новогоднем декоре

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Продюсер Яна Рудковская похвасталась тем, как украсила свой дом к Новому году.

Фото: https://www.instagram.com/rudkovskayaofficial by Инстаграм Яны Рудковской is licensed under public doman Продюсер Яна Рудковская

Рудковская устроила фотосессию в красивом праздничном платье на фоне интерьера комнат своего дома в новогоднем декоре.

Звезда шоу-бизнеса украсила ёлку в минималистичном стиле, почти отказавшись от игрушек, ограничившись лишь тысячами огоньками гирлянд.

На ветках по всему дому она развесила игрушки в тёмных и серебряных тонах. Стол был обильно украшен изысканным декором в форме ваз и ёлочек.

"Невероятно сказочная атмосфера у нас дома", — подписала кадры супруга фигуриста Евгения Плющенко.

Ранее Яна показала, как нарядила мужа и сына в одинаковые праздничные пижамы и рассказала, какие праздничные блюда были на её новогоднем столе.

Уточнения

Я́на Алекса́ндровна Рудко́вская (род. 2 января 1975, Кустанай, Кустанайская область, Казахская ССР) — российская телеведущая, музыкальный продюсер, предприниматель.



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