Яна Рудковская показала сказочные интерьеры своего дома в новогоднем декоре

Продюсер Яна Рудковская похвасталась тем, как украсила свой дом к Новому году.
Рудковская устроила фотосессию в красивом праздничном платье на фоне интерьера комнат своего дома в новогоднем декоре.
Звезда шоу-бизнеса украсила ёлку в минималистичном стиле, почти отказавшись от игрушек, ограничившись лишь тысячами огоньками гирлянд.
На ветках по всему дому она развесила игрушки в тёмных и серебряных тонах. Стол был обильно украшен изысканным декором в форме ваз и ёлочек.
"Невероятно сказочная атмосфера у нас дома", — подписала кадры супруга фигуриста Евгения Плющенко.
Ранее Яна показала, как нарядила мужа и сына в одинаковые праздничные пижамы и рассказала, какие праздничные блюда были на её новогоднем столе.
Я́на Алекса́ндровна Рудко́вская (род. 2 января 1975, Кустанай, Кустанайская область, Казахская ССР) — российская телеведущая, музыкальный продюсер, предприниматель.
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