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Эвелина Хромченко показала, как выглядела в детстве

Шоу-бизнес

Ведущая "Модного приговора" Эвелина Хромченко рассказала о том, каким был Новый год в её детстве.

Телеведущая Эвелина Хромченко
Фото: https://www.instagram.com/evelinakhromtchenko by ВК-аккаунт Эвелины Хромченко is licensed under public doman
Телеведущая Эвелина Хромченко

Хромченко поведала, что в его родном городе Уфе сугробы снега выпадали выше человеческого роста.

"Стрекочет швейная машинка. Звук — как будто поет металлический кузнечик. Это моя тётя шьёт мне белое платье. Я буду Снежинкой. Нет, Королевой Снежинок. Я буду очень красивая, и в меня влюбится мальчик-Новый год", — поделилась трогательными воспоминаниями телеведущая.

Она опубликовала в социальных своё детское фото в новогоднем платье.

Хромченко рассказала, что не разрешила продавать квартиру, в которой прошло её детство.

"Пусть стоит. Пусть останется свет оранжевой лампы на зеленых листьях гобеленовых роз. Пусть будут двери, которые можно открыть связкой старых ключей", — объяснила Эвелина.

Ранее диктор новостей Екатерина Андреева показала, как выглядела в детстве.

Уточнения

Эвели́на Леони́довна Хро́мченко (род. 27 февраля 1971, Уфа) — российская журналистка, телеведущая, актриса, писательница. На протяжении тринадцати лет занимала пост главного редактора и креативного директора русской версии журнала L’Officiel.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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