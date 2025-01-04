Эвелина Хромченко показала, как выглядела в детстве

Ведущая "Модного приговора" Эвелина Хромченко рассказала о том, каким был Новый год в её детстве.

Фото: https://www.instagram.com/evelinakhromtchenko by ВК-аккаунт Эвелины Хромченко is licensed under public doman Телеведущая Эвелина Хромченко

Хромченко поведала, что в его родном городе Уфе сугробы снега выпадали выше человеческого роста.

"Стрекочет швейная машинка. Звук — как будто поет металлический кузнечик. Это моя тётя шьёт мне белое платье. Я буду Снежинкой. Нет, Королевой Снежинок. Я буду очень красивая, и в меня влюбится мальчик-Новый год", — поделилась трогательными воспоминаниями телеведущая.

Она опубликовала в социальных своё детское фото в новогоднем платье.

Хромченко рассказала, что не разрешила продавать квартиру, в которой прошло её детство.

"Пусть стоит. Пусть останется свет оранжевой лампы на зеленых листьях гобеленовых роз. Пусть будут двери, которые можно открыть связкой старых ключей", — объяснила Эвелина.

Ранее диктор новостей Екатерина Андреева показала, как выглядела в детстве.

Уточнения

Эвели́на Леони́довна Хро́мченко (род. 27 февраля 1971, Уфа) — российская журналистка, телеведущая, актриса, писательница. На протяжении тринадцати лет занимала пост главного редактора и креативного директора русской версии журнала L’Officiel.



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