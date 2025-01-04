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Анна Нетребко показала, как встретила Новый год с сыном Тьяго

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Шоу-бизнес

Оперная дива Анна Нетребко продемонстрировала свои зелёные наряды в честь встречи года змеи.

Певица Анна Нетребко
Фото: https://www.instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago by Инстаграм Анны Нетребко is licensed under public doman
Певица Анна Нетребко

Звезда мировой оперы Анна Нетребко решила встретить год зелёной змеи так, чтобы максимально соответствовать этому символу 2025 года.

Певица показала свои многочисленные наряды в зелёном цвете. Она показала платья и верхнюю одежду в актуальных цветах.

"Все оттенки зелёного в год змеи", — написала Анна под фотографиями.

Нетребко показала также 16-летнего сына Тьяго. Юноша воздержался, в отличие от матери, от нарядов в зелёных оттенках.

Ранее певица Ани Лорак показала, как отметила Новый год с дочерью Софией, женихом Исааком Виджраку и дочерью избранника.

Уточнения

А́нна Ю́рьевна Нетре́бко (род. 18 сентября 1971[…], Краснодар) — российская и австрийская оперная певица (сопрано), народная артистка Российской Федерации (2008). Лауреат Государственной премии Российской Федерации (2004).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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