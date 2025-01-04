Анна Нетребко показала, как встретила Новый год с сыном Тьяго

Оперная дива Анна Нетребко продемонстрировала свои зелёные наряды в честь встречи года змеи.
Звезда мировой оперы Анна Нетребко решила встретить год зелёной змеи так, чтобы максимально соответствовать этому символу 2025 года.
Певица показала свои многочисленные наряды в зелёном цвете. Она показала платья и верхнюю одежду в актуальных цветах.
"Все оттенки зелёного в год змеи", — написала Анна под фотографиями.
Нетребко показала также 16-летнего сына Тьяго. Юноша воздержался, в отличие от матери, от нарядов в зелёных оттенках.
Ранее певица Ани Лорак показала, как отметила Новый год с дочерью Софией, женихом Исааком Виджраку и дочерью избранника.
А́нна Ю́рьевна Нетре́бко (род. 18 сентября 1971[…], Краснодар) — российская и австрийская оперная певица (сопрано), народная артистка Российской Федерации (2008). Лауреат Государственной премии Российской Федерации (2004).
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