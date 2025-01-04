Юрий Лоза высмеял тексты хитов Лазарева, Долиной, Киркорова на Песне года

Певец Юрий Лоза подробно разобрал самые нелепые строчки песен российских артистов, выступающих на "Песне года".
Юрий Лоза высмеял песни артистов, которые они спели на телефестивале "Песня года". Он назвал мероприятие помпезным шоу и выразил сомнение в том, что певцы осознают то, что они поют.
Он выписал фрагменты песен Сергея Лазарева, Лолиты, Хабиба и Александра Реввы, Владимира Преснякова, Филиппа Киркорова, Александр Буйнова, Егора Крида и других звёзд.
"Выпиваю опять этой боли коктейль — он согреет меня, как зимой метель", — привёл Лоза строчку из песни Сергея Лазарева.
"Я смотрю в твои два синих, но ты прячешь их от меня", — выделил строчку из песни Киркорова и Майами певец.
"Сотру тебя внутри, закрыв гештальт любви", — позабавила Юрия Эдуардовича строчка из песни Ларисы Долиной.
Ю́рий Эдуа́рдович Лоза́ (род. 1 февраля 1954, Свердловск, СССР) — советский и российский автор-исполнитель в жанре бард-рок, певец, композитор, поэт-песенник и музыкальный критик.
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