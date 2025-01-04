Юрий Лоза высмеял тексты хитов Лазарева, Долиной, Киркорова на Песне года

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Певец Юрий Лоза подробно разобрал самые нелепые строчки песен российских артистов, выступающих на "Песне года".

Фото: https://vk.com/pesnyagoda_official by ВК-аккаунт Песни года is licensed under public doman Артисты на Песне года

Юрий Лоза высмеял песни артистов, которые они спели на телефестивале "Песня года". Он назвал мероприятие помпезным шоу и выразил сомнение в том, что певцы осознают то, что они поют.

Он выписал фрагменты песен Сергея Лазарева, Лолиты, Хабиба и Александра Реввы, Владимира Преснякова, Филиппа Киркорова, Александр Буйнова, Егора Крида и других звёзд.

"Выпиваю опять этой боли коктейль — он согреет меня, как зимой метель", — привёл Лоза строчку из песни Сергея Лазарева. "Я смотрю в твои два синих, но ты прячешь их от меня", — выделил строчку из песни Киркорова и Майами певец. "Сотру тебя внутри, закрыв гештальт любви", — позабавила Юрия Эдуардовича строчка из песни Ларисы Долиной.

Уточнения

Ю́рий Эдуа́рдович Лоза́ (род. 1 февраля 1954, Свердловск, СССР) — советский и российский автор-исполнитель в жанре бард-рок, певец, композитор, поэт-песенник и музыкальный критик.



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