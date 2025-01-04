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Юрий Лоза раскритиковал новый выпуск Песни года

0:52
Шоу-бизнес

Певец Юрий Лоза объяснил, чем ему не понравился телефестиваль "Песня года".

Микрофон
Фото: unsplash.com by Kane Reinholdtsen, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Микрофон

Юрий Лоза считает, что новый выпуск "Песни года" "просквозил", не оставив в сердцах людей никакого отпечатка.

Автор и исполнитель хита "Плот" отметил, что новых хитов российские артисты не сочинили в 2024 году.

"Новых песен, достойных упоминания, практически не было, зато было как никогда много старых", — написал певец в своём Telegram-канале.

Лоза объяснил, что артист в состоянии донести до зрителей только те чувства, которые сам понял и пропустил через себя.

Он усомнился в том, что участники "Песни года" понимают смысл своих песен.

Ранее актёр Станислав Садальский раскритиковал ремейки на старые советские комедии.

Уточнения

«Песня года» — советский и российский телевизионный фестиваль эстрадной песни, организуемый ежегодно с 1971 года.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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