Юрий Лоза раскритиковал новый выпуск Песни года

Певец Юрий Лоза объяснил, чем ему не понравился телефестиваль "Песня года".
Юрий Лоза считает, что новый выпуск "Песни года" "просквозил", не оставив в сердцах людей никакого отпечатка.
Автор и исполнитель хита "Плот" отметил, что новых хитов российские артисты не сочинили в 2024 году.
"Новых песен, достойных упоминания, практически не было, зато было как никогда много старых", — написал певец в своём Telegram-канале.
Лоза объяснил, что артист в состоянии донести до зрителей только те чувства, которые сам понял и пропустил через себя.
Он усомнился в том, что участники "Песни года" понимают смысл своих песен.
Ранее актёр Станислав Садальский раскритиковал ремейки на старые советские комедии.
«Песня года» — советский и российский телевизионный фестиваль эстрадной песни, организуемый ежегодно с 1971 года.
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