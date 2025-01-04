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Певец Шаман показал, как наносит на лицо настоящую мужскую маску

0:44
Шоу-бизнес

Ярослав Дронов, известный как певец Шаман, показал свои бьюти-процедуры по утрам.

Певец Шаман
Фото: https://t.me/s/shaman_channel by Телеграм-канал певца Шамана is licensed under public doman
Певец Шаман

Певец Шаман опубликовал в социальных сетях видео. Артист посвятил подписчиков в процедуры, с помощью которых он поддерживает свежесть и красоту лица.

Исполнитель хита "Я русский" открыл дверь на улицу, зачерпнул ладонями горсть снега, а затем на кухне над умывальником окунул лицо в освежающую субстанцию.

"Вот она настоящая русская мужская маска по утрам", — сказал певец.

Не исключено, что Шаман берёт пример со старшего коллеги. Ранее 73-летний певец Олег Газманов показал, как ходит полуголым босиком по снегу.

Уточнения

Shaman (рус. Шама́н; настоящее имя — Яросла́в Ю́рьевич Дро́нов; род. 22 ноября 1991, Новомосковск, Тульская область, СССР) — российский певец, композитор и автор песен. Заслуженный артист РФ.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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