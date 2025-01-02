Жена Натана заявила о своём праве простить мужа после его измен

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Жена рэпера Натана ответила на нападки после её реакции на измены супруга.

Фото: https://vk.com/natan_official by ВК-аккаунт рэпера Натана is licensed under public doman Рэпер Натан

Жена Натана Анастасия Швецова отстаивает своё право простить мужа, несмотря на все его любовные похождения.

Она заявила, что не потерпит осуждения, если примет решение продолжить жить с мужем. Женщина подчеркнула, что никого не касается её личная жизнь.

Супруга артиста объяснила, что пока не приняла окончательного решения по поводу будущего с отцом своих детей.

"Я выбираю доброту и эмпатию и надеюсь, что другие тоже сделают выбор в пользу света внутри себя. У меня нет необходимости принижать других, чтобы чувствовать себя лучше", — поделилась своим мнением Анастасия.

Ранее блогер Лерчек заявила, что испытала чувство разочарования в отношении рэпера Натана в финале шоу "Звёзды в джунглях".

Уточнения

Проще́ние — отказ от личной обиды, недобрых чувств к виновному, а также отказ от мести или требований расплаты и компенсации за понесённые убытки и страдания.



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