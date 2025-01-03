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Водонаева пристыдила Прилучного за желание самоутверждаться за счёт сына

1:03
Шоу-бизнес

Алёна Водонаева не одобрила стремление Павла Прилучного показать себя идеальным отцом для сына Тимофея.

Актёр Павел Прилучный с сыном
Фото: https://vk.com/priluchny2022 by ВК-аккаунт Павла Прилучного is licensed under public doman
Актёр Павел Прилучный с сыном

Алёне Водонаевой не понравилось то, что Прилучный опубликовал письмо сына Тимофея Деду Морозу, в котором мальчик заявляет о своей мечте жить в отцом.

"Павел Прилучный продолжает публично самоутверждаться в статусе "лучшего папы" доказывая всей стране и бывшей жене Агате, что сын хочет жить с ним", — написала Водонаева в своём Telegram-канале.

Звезда "Дома-2" считает, что только с возрастом Тимофей поймёт, какую боль своим поведением причинял матери, актрисе Агате Муцениеце.

Она отметила, что к ребёнку претензии предъявлять не стоит, а вот к Прилучному у неё есть вопросы. Она считает, что актёр руководствуется в своих поступках эгоизмом, не понимая, какие травмы наносит сыну.

Ранее сообщалось, что Павел Прилучный довёл сына Тимофея до слёз в Новый год.

Уточнения

Па́вел Вале́рьевич Прилу́чный (при рождении — Дэль) (род. 5 ноября 1987, Шымкент, Южно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, продюсер и телеведущий.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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