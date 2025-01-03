Отказавшаяся от поездки в Куршавель Собчак показала свою патриотичную обувь

Ксения Собчак, которая впервые за много лет решила провести новогодние каникулы в России, похвасталась своей практичной обувью.
Ксения Собчак призналась, что её напугал длительный перелёт на курорт Куршавель с пересадками. В Куршавеле, по признанию звезды, она отдыхала каждую зиму, начиная с 16-летнего возраста.
Теперь журналистка отправилась с сыном Платоном в Санкт-Петербург, чтобы осмотреть красоты северной столицы.
Для прогулок по Питеру Ксения выбрала патриотичную обувь — валенки с принтом в виде снегирей.
"Моя модная обувь на ближайшую неделю", — написала Собчак под кадрами с валенками.
Ранее семилетний сын Собчак Платон объяснил, почему пошатнулась его вера в Деда Мороза.
Куршевель (фр Courchevel) — горнолыжный курорт во французских Альпах (департамент Савойя), расположен в центре Тарантезской долины. Является частью объединённой зоны катания Три долины.
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