Алёна Водонаева показала своего брата-близнеца

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" Алёна Водонаева показала, как выглядит её родной брат.

Фото: https://www.instagram.com/alenavodonaeva by Инстаграм Алёны Водонаевой is licensed under public doman Модель Алёна Водонаева

Алёна Водонаева опубликовала в "Инстаграме"* фото с родным младшим братом, 34-летним Станиславом Водонаевым.

"Мама говорит, что мы с братом — близнецы", — написала под кадрами звезда телестройки.

Водонаева родилась в Тюмени в семье врача-ортопеда Юрия Водонаева и преподавателя экономики Ларисы Водонаевой.

Младший брат Алёны является депутатом Совета депутатов Одинцовского городского округа Московской области. Она рассказывала, что подарила родственнику квартиру в Москве.

Ранее Алёна Водонаева показала подросшего сына, 15-летнего красавца Богдана у новогодней ёлочки.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Алёна Ю́рьевна Водона́ева (имя при рождении — Елена; c 2023 — Алёна; род. 2 июля 1982, Тюмень) — бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», экс-телеведущая, журналистка, писательница, фотомодель, блогер.



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