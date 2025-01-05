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Юрию Шатунову установили памятную доску на его малой родине

Шоу-бизнес

В честь солиста группы "Ласковый май" Юрия Шатунова в Оренбургской области установили памятную табличку.

Певец Юрий Шатунов
Фото: https://www.instagram.com/yuriy_shatunov by Инстаграм Юрия Шатунова is licensed under public doman
Певец Юрий Шатунов

В "Инстаграме"* Юрия Шатунова появилась информация о том, что певца почтили на его малой родине в посёлке Тюльган Оренбургской области.

Мемориальная табличка появилась на стене МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №1". В данном образовательном учреждении Юрий Шатунов учился в период 1984–1985.

На мероприятии пришли друзья, одноклассники и классный руководитель певца. Инициатором установления памятной таблички стали фанаты солиста группы "Ласковый май".

Ранее телеведущий Андрей Малахов рассказал о зависти коллег по шоу-бизнесу к Юрию Шатунову.

Уточнения

Ю́рий Васи́льевич Шатуно́в (6 сентября 1973, Кумертау, Башкирская АССР — 23 июня 2022, Домодедово, Московская область) — советский и российский певец, музыкант, поэт и композитор. Бывший солист группы «Ласковый май». 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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