Сергей Лазарев показал 20-летнюю племянницу Алину от покойного брата Павла

Певец Сергей Лазарев показал снимки с семейного празднования Нового года в компании мамы и племянницы Алины.
Сергей Лазарев опубликовал в "Инстаграме"* фото в обнимку с 20-летней племянницей Алиной, дочерью его покойного старшего брата Павла.
"Праздновали всей семьёй", — написал артист под снимками.
В шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион" Лазарев рассказывал о старшем брате Павле, который из-за связи с плохой компанией пристрастился к запрещённым веществам, отсидел четыре года в тюрьме, а после выхода из мест лишения свободы попал в ДТП в 2015 году.
Павел, однако, успел встретить хорошую девушку, у них родилась дочь Алина.
Ранее Сергей Лазарев показал, как встретил Новый год с сыном и дочерью.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Серге́й Вячесла́вович Ла́зарев (род. 1 апреля 1983, Москва) — российский певец, актёр театра, кино и телевидения, телеведущий. Бывший участник поп-группы «Smash!!».
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