Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вежливость спасёт: что нельзя говорить при проверке документов
Как правильно социализировать щенка? Советы кинологов
Урожай огурцов вдвое больше: соседи будут завидовать
Секреты ухода за губами: как избежать трещин и шелушений
Как не подхватить инфекцию в бане или бассейне
Что делать, если подлива получилась жидкой? Вам поможет этот простой продукт
Как не растолстеть на новогодних праздниках: 4 шага к стройной фигуре
Как выбрать ковер для дома: размер имеет значение
В Германии отмечен рекордный импорт российского урана в 2024 году

Сергей Лазарев показал 20-летнюю племянницу Алину от покойного брата Павла

0:59
Шоу-бизнес

Певец Сергей Лазарев показал снимки с семейного празднования Нового года в компании мамы и племянницы Алины.

Певец Сергей Лазарев
Фото: https://www.instagram.com/lazarevsergey by Инстаграм Сергея Лазарева is licensed under public doman
Певец Сергей Лазарев

Сергей Лазарев опубликовал в "Инстаграме"* фото в обнимку с 20-летней племянницей Алиной, дочерью его покойного старшего брата Павла.

"Праздновали всей семьёй", — написал артист под снимками.

В шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион" Лазарев рассказывал о старшем брате Павле, который из-за связи с плохой компанией пристрастился к запрещённым веществам, отсидел четыре года в тюрьме, а после выхода из мест лишения свободы попал в ДТП в 2015 году.

Павел, однако, успел встретить хорошую девушку, у них родилась дочь Алина.

Ранее Сергей Лазарев показал, как встретил Новый год с сыном и дочерью.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Серге́й Вячесла́вович Ла́зарев (род. 1 апреля 1983, Москва) — российский певец, актёр театра, кино и телевидения, телеведущий. Бывший участник поп-группы «Smash!!».

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Газовый прорыв: Россия обогнала США в борьбе за Европу
Экономика и бизнес
Газовый прорыв: Россия обогнала США в борьбе за Европу Аудио 
Курбан Омаров показал свой пижамный Новый год с женой и сыном
Шоу-бизнес
Курбан Омаров показал свой пижамный Новый год с женой и сыном Аудио 
Загадочное металлическое кольцо рухнуло с неба на деревню в Кении
Наука и техника
Загадочное металлическое кольцо рухнуло с неба на деревню в Кении Аудио 
Популярное
Загадочное металлическое кольцо рухнуло с неба на деревню в Кении

В Кении упал загадочный обломок, предположительно из космоса. Что это за объект, откуда он взялся и представляет ли он угрозу — читайте в материале.

Загадочное металлическое кольцо рухнуло с неба на деревню в Кении
Глубоководной камере удалось сделать первую в истории запись неуловимых морских хищников
Глубоководной камере удалось сделать первую в истории запись неуловимых морских хищников
Певица Алсу показала троих детей и поразмышляла о счастье
Учёные вернули в природу доисторическую птицу, считавшуюся вымершей
Танк Т-72Б3. Модернизированный ветеран лучше западных новинок Дмитрий Плотников 19 февраля 1861 года — день, сделавший Россию свободной Сергей Лебедев Израиль устроил геноцид в южном Ливане: факты и примеры Анхар Кочнева
Как 10 000 шагов в день возможны без выхода на улицу
Газовый прорыв: Россия обогнала США в борьбе за Европу
Камеры останутся безучастными: вот как водители хитрят, чтобы штрафы не приходили
Камеры останутся безучастными: вот как водители хитрят, чтобы штрафы не приходили
Последние материалы
Как выбрать ковер для дома: размер имеет значение
В Германии отмечен рекордный импорт российского урана в 2024 году
Кислород без жизни: как новые исследования изменят поиск инопланетной жизни
Не выщипывайте волосы из носа, советуют эксперты и объясняют, почему
Вся правда о кожаных диванах: мифы, советы и практичные решения
Переполненные больницы: вспышка hMPV в Китае вызывает тревогу и предположение о новой пандемии
Как избавиться от подмышечных валиков: эффективные способы
Как поддерживать здоровый пульс: советы для всех возрастов
Угроза для США: Байден разорвал сделку с Nippon Steel
В ДНР начались бои за освобождение Петропавловки от украинских националистов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.