Сергей Лазарев показал 20-летнюю племянницу Алину от покойного брата Павла

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Сергей Лазарев показал снимки с семейного празднования Нового года в компании мамы и племянницы Алины.

Фото: https://www.instagram.com/lazarevsergey by Инстаграм Сергея Лазарева is licensed under public doman Певец Сергей Лазарев

Сергей Лазарев опубликовал в "Инстаграме"* фото в обнимку с 20-летней племянницей Алиной, дочерью его покойного старшего брата Павла.

"Праздновали всей семьёй", — написал артист под снимками.

В шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион" Лазарев рассказывал о старшем брате Павле, который из-за связи с плохой компанией пристрастился к запрещённым веществам, отсидел четыре года в тюрьме, а после выхода из мест лишения свободы попал в ДТП в 2015 году.

Павел, однако, успел встретить хорошую девушку, у них родилась дочь Алина.

Ранее Сергей Лазарев показал, как встретил Новый год с сыном и дочерью.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Серге́й Вячесла́вович Ла́зарев (род. 1 апреля 1983, Москва) — российский певец, актёр театра, кино и телевидения, телеведущий. Бывший участник поп-группы «Smash!!».



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