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Сергей Лазарев высказался о ледовом шоу Щелкунчик, куда пришёл с детьми

0:47
Шоу-бизнес

Певец Сергей Лазарев оценил ледовое шоу Татьяны Навки "Щелкунчик".

Певец Сергей Лазарев с детьми
Фото: https://t.me/s/lazarev_official by Телеграм-канал Сергея Лазарева is licensed under public doman
Певец Сергей Лазарев с детьми

Сергей Лазарев опубликовал в своём Telegram-канале снимки с шоу "Щелкунчик". Представление певец посетил с сыном Никитой и дочкой Аней.

Артист остался доволен увиденным зрелищем.

"Всей семьёй пришли на Ледовое шоу Татьяны Навки "Щелкунчик". Просто невероятно красочное и технологически сложное шоу! В восторге", — поделился своим мнением Лазарев.

Ранее телеведущая Лера Кудрявцева показала, как сходила с шестилетней дочкой Машей на шоу Навки "Щелкунчик". Она обратила внимание на необычные костюмы фигуристов, участвующих в зрелищном представлении.

Уточнения

«Щелку́нчик» — соч. 71, двухактный балет П. И. Чайковского на либретто Мариуса Петипа по мотивам сказки Э. Т. А. Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король», балетмейстер-постановщик Лев Иванов.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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