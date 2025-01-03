Сергей Лазарев высказался о ледовом шоу Щелкунчик, куда пришёл с детьми

Певец Сергей Лазарев оценил ледовое шоу Татьяны Навки "Щелкунчик".
Сергей Лазарев опубликовал в своём Telegram-канале снимки с шоу "Щелкунчик". Представление певец посетил с сыном Никитой и дочкой Аней.
Артист остался доволен увиденным зрелищем.
"Всей семьёй пришли на Ледовое шоу Татьяны Навки "Щелкунчик". Просто невероятно красочное и технологически сложное шоу! В восторге", — поделился своим мнением Лазарев.
Ранее телеведущая Лера Кудрявцева показала, как сходила с шестилетней дочкой Машей на шоу Навки "Щелкунчик". Она обратила внимание на необычные костюмы фигуристов, участвующих в зрелищном представлении.
«Щелку́нчик» — соч. 71, двухактный балет П. И. Чайковского на либретто Мариуса Петипа по мотивам сказки Э. Т. А. Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король», балетмейстер-постановщик Лев Иванов.
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