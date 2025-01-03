Блогеры Дилара и Бустер рассказали о расставании

Дилара Зинатуллина и Слава Бустер разорвали отношения в первые дни Нового года.
Бывшая жена рэпера Моргенштерна* Дилара и блогер Бустер публично заявили о расставании. Пара была в отношениях около года.
Роль печального вестника взял на себя Вячеслав Леонтьев (настоящее имя блогера Бустера).
"Мы с Диларой расстались, попрошу не писать никакие гадости ни мне, ни ей и .... (не надоедать) вопросами. Я супер благодарен человеку за это время и опыт. Такое случается, жизнь продолжается", — объяснил Бустер подписчикам.
Тем временем рэпер Моргенштерн* за рубежом пожаловался на депрессивное расстройство и неадекватное поведение. Он опубликовал видео, на котором он в слезах рассказывает, как ему тяжело живётся.
*признан Минюстом РФ иностранным агентом
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
В Кении упал загадочный обломок, предположительно из космоса. Что это за объект, откуда он взялся и представляет ли он угрозу — читайте в материале.