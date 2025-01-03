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Блогеры Дилара и Бустер рассказали о расставании

0:57
Шоу-бизнес

Дилара Зинатуллина и Слава Бустер разорвали отношения в первые дни Нового года.

Блогеры Дилара и Бустер
Фото: https://www.instagram.com/influesii by Инстаграм Дилары Зинатуллиной is licensed under public doman
Блогеры Дилара и Бустер

Бывшая жена рэпера Моргенштерна* Дилара и блогер Бустер публично заявили о расставании. Пара была в отношениях около года. 

Роль печального вестника взял на себя Вячеслав Леонтьев (настоящее имя блогера Бустера).

"Мы с Диларой расстались, попрошу не писать никакие гадости ни мне, ни ей и .... (не надоедать) вопросами. Я супер благодарен человеку за это время и опыт. Такое случается, жизнь продолжается", — объяснил Бустер подписчикам.

Тем временем рэпер Моргенштерн* за рубежом пожаловался на депрессивное расстройство и неадекватное поведение. Он опубликовал видео, на котором он в слезах рассказывает, как ему тяжело живётся.

*признан Минюстом РФ иностранным агентом

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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