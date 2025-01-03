Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Закон против шума: как защитить свой покой в квартире
Секрет стройности и здоровья: добавьте в рацион этот всем доступный фрукт
Мультивселенная объяснила парадокс Шредингера: квантовая мистика уходит в прошлое
Краби и Пхукет — лидеры по чистоте среди пляжей Таиланда
7 ошибок после тренировки: почему ваш прогресс остаётся на месте
Как не ошибиться при выборе дизайнера интерьера: 3 ключевых шага
LG представил первый в мире гибкий OLED игровой монитор
Что ждёт пенсионную систему Китая в будущем
Не каждый массаж — полезен! Важные моменты, о которых вам не скажет мастер

Галкин* показал моложавую Пугачёву во всей красе

1:06
Шоу-бизнес

Отмечающий Новый год Максим Галкин* похвастался помолодевшей Аллой Пугачёвой.

Певица Алла Пугачёва
Фото: https://www.instagram.com/maxgalkinru by Инстаграм Максима Галкина is licensed under public doman
Певица Алла Пугачёва

Максим Галкин* опубликовал в "Инстаграме"** фото, на котором запечатлена моложавая Алла Пугачёва во всей красе.

На снимке 75-летняя Примадонна сидит на фоне сверкающих огней Нового года. Народная артистка СССР наряжена в белую рубаху, пиджак и галстук.

Галкин* сопроводил снимок смайликом с красными сердечками.

Поклонники певицы стали восхищаться Аллой Борисовной.

"Роскошная, скучаем безумно!";

"Тот случай, когда красавица, талантище и человечище";

"Она невероятно красива, как роза на сверкающем снегу", — писали фолловеры под постом шоумена.

Ранее Максим Галкин исполнил песню на английском языке с дочкой Лизой.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом

** социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Экваториальный океан изменился: тревожный сигнал для всего мира
Наука и техника
Экваториальный океан изменился: тревожный сигнал для всего мира Аудио 
Учёные вернули в природу доисторическую птицу, считавшуюся вымершей
Домашние животные
Учёные вернули в природу доисторическую птицу, считавшуюся вымершей Аудио 
Глубоководной камере удалось сделать первую в истории запись неуловимых морских хищников
Домашние животные
Глубоководной камере удалось сделать первую в истории запись неуловимых морских хищников Аудио 
Популярное
Загадочное металлическое кольцо рухнуло с неба на деревню в Кении

В Кении упал загадочный обломок, предположительно из космоса. Что это за объект, откуда он взялся и представляет ли он угрозу — читайте в материале.

Загадочное металлическое кольцо рухнуло с неба на деревню в Кении
Глубоководной камере удалось сделать первую в истории запись неуловимых морских хищников
Глубоководной камере удалось сделать первую в истории запись неуловимых морских хищников
Певица Алсу показала троих детей и поразмышляла о счастье
Учёные вернули в природу доисторическую птицу, считавшуюся вымершей
Танк Т-72Б3. Модернизированный ветеран лучше западных новинок Дмитрий Плотников 19 февраля 1861 года — день, сделавший Россию свободной Сергей Лебедев Израиль устроил геноцид в южном Ливане: факты и примеры Анхар Кочнева
Как 10 000 шагов в день возможны без выхода на улицу
Яна Рудковская перечислила блюда своего праздничного стола
Татьяна Навка показала семейные фото с Песковым и дочкой у ёлочки
Татьяна Навка показала семейные фото с Песковым и дочкой у ёлочки
Последние материалы
Мультивселенная объяснила парадокс Шредингера: квантовая мистика уходит в прошлое
Галкин* показал моложавую Пугачёву во всей красе
Краби и Пхукет — лидеры по чистоте среди пляжей Таиланда
7 ошибок после тренировки: почему ваш прогресс остаётся на месте
Как не ошибиться при выборе дизайнера интерьера: 3 ключевых шага
LG представил первый в мире гибкий OLED игровой монитор
Что ждёт пенсионную систему Китая в будущем
Не каждый массаж — полезен! Важные моменты, о которых вам не скажет мастер
Почему холод вызывает насморк и как с ним справиться
Японские учёные обнаружили неожиданный эффект кофе с сахаром
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.