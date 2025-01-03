Галкин* показал моложавую Пугачёву во всей красе

Отмечающий Новый год Максим Галкин* похвастался помолодевшей Аллой Пугачёвой.
Максим Галкин* опубликовал в "Инстаграме"** фото, на котором запечатлена моложавая Алла Пугачёва во всей красе.
На снимке 75-летняя Примадонна сидит на фоне сверкающих огней Нового года. Народная артистка СССР наряжена в белую рубаху, пиджак и галстук.
Галкин* сопроводил снимок смайликом с красными сердечками.
Поклонники певицы стали восхищаться Аллой Борисовной.
"Роскошная, скучаем безумно!";
"Тот случай, когда красавица, талантище и человечище";
"Она невероятно красива, как роза на сверкающем снегу", — писали фолловеры под постом шоумена.
Ранее Максим Галкин исполнил песню на английском языке с дочкой Лизой.
* признан Минюстом РФ иностранным агентом
** социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991).
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