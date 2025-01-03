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Волочкова рассказала о страстном романе с Джимом Керри

1:07
Шоу-бизнес

Жизнь известной балерины Анастасии Волочковой полна ярких и запоминающихся романов. В одном из интервью 48-летняя артистка балета поделилась историей об отношениях с голливудским актёром Джимом Керри.

Джим Керри
Фото: YouTube канал MOVIECLIPS TV by Скриншот видео YouTube канала MOVIECLIPS TV, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Джим Керри

"Нас познакомил продюсер Боб Ван Ронкель. Он при мне позвонил Джиму и сказал: "Лети скорее в Москву, здесь тебя ждет балерина Волочкова”. Он взял самолет и прилетел", — буднично рассказала романтичную историю Анастасия.

Их первая встреча состоялась в Большом театре, где Волочкова танцевала в балете "Жизель". После спектакля они прогулялись по Воробьёвым горам. В то время Анастасия была несвободна, её сердце было занято Сулейманом Керимовым.

Спустя некоторое время после расставания с бизнесменом Анастасия отправилась с театром в Америку и позвонила Джиму. Комик тут же примчался к ней. Закрутился красивый, но недолгий роман. Ни один из них не решился бросить налаженную жизнь ради друг друга.

Уточнения

Джеймс Ю́джин (Джим) Ке́рри (род. 17 января 1962, Ньюмаркет, Онтарио, Канада) — канадско-американский актёр кино, телевидения и озвучивания, телеведущий, комик, сценарист, продюсер, художник, певец.

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Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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