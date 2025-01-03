Одинокая Бьянка не понимает, как можно ходить на свидания

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

39-летняя певица Бьянка призналась, что она была на свидании всего один раз в жизни.

Фото: YouTube канал ЦАО Records by Скриншот видео YouTube канала ЦАО Records, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бьянка

Артистка так и не встретила свою любовь, потому что плотный рабочий график не оставляет ей времени на личную жизнь.

По словам русской королевы R&B, на единственном свидании, которое она посетила, ей было неловко и она не знала, о чём говорить с незнакомым человеком.

"Я была на реальном свидании один раз в жизни. Все остальные были мои друзья, мы уже знали друг друга, потом начинали встречаться. Если честно, не представляю себе свидания, это так тупо. Ты приходишь, сидишь, видишь какого-то чужого мужика. Я не понимаю, как строить разговор, ведь вы два незнакомых человека", — поделилась знаменитость.

Уточнения

Бья́нка (настоящее имя — Татья́на Эдуа́рдовна Липни́цкая — белорусская и российская R&B-певица, автор песен, музыкальный продюсер, танцовщица и телеведущая.



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