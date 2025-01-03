Одинокая Бьянка не понимает, как можно ходить на свидания

39-летняя певица Бьянка призналась, что она была на свидании всего один раз в жизни.
Артистка так и не встретила свою любовь, потому что плотный рабочий график не оставляет ей времени на личную жизнь.
По словам русской королевы R&B, на единственном свидании, которое она посетила, ей было неловко и она не знала, о чём говорить с незнакомым человеком.
"Я была на реальном свидании один раз в жизни. Все остальные были мои друзья, мы уже знали друг друга, потом начинали встречаться. Если честно, не представляю себе свидания, это так тупо. Ты приходишь, сидишь, видишь какого-то чужого мужика. Я не понимаю, как строить разговор, ведь вы два незнакомых человека", — поделилась знаменитость.
Бья́нка (настоящее имя — Татья́на Эдуа́рдовна Липни́цкая — белорусская и российская R&B-певица, автор песен, музыкальный продюсер, танцовщица и телеведущая.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
В Кении упал загадочный обломок, предположительно из космоса. Что это за объект, откуда он взялся и представляет ли он угрозу — читайте в материале.