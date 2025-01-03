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Сергей Безруков анонсировал обновлённый сериал Бригада

0:56
Шоу-бизнес

Актёр Сергей Безруков рассказал о преображённом сериале "Бригада" с его участием.

Сериал Бригада
Фото: https://www.instagram.com/s_bezrukov by Инстаграм Сергея Безрукова is licensed under public doman
Сериал Бригада

Сергей Безруков опубликовал в "Инстаграме"* афишу к обновлённому криминальному сериалу о жизни Саши Белого, Космоса, Пчёлы и Фила. На обложке друзья запечатлены с супругой Белого, наряженной в свадебное платье.

Актёр объяснил, что сериал прошёл техническую модернизацию.

"Бригада" в обновленном формате 4К на канале Россия. До встречи на телеэкранах!" — анонсировал народный артист России.

4К означает увеличенное число пикселей, то есть улучшенное качество изображения. Любимый россиянами сериал станет более ярким и чётким.

Ранее Сергей Безруков рассказал о своём опыте съёмок сериала "Плевако", над которым работала его жена Анна Матисон.

Уточнения

Серге́й Вита́льевич Безру́ков (род. 18 октября 1973, Москва, СССР) — российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, театральный режиссёр, сценарист, продюсер, певец, пародист, гитарист, рок-музыкант.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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