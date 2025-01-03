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Андрей Григорьев-Апполонов показал отдых с 16-летним сыном Арсением

0:58
Шоу-бизнес

Солист группы "Иванушки" Андрей Григорьев-Апполонов показал, как отдыхает с сыном в новогодние праздники.

Певец Андрей Григорьев-Апполонов
Фото: https://www.instagram.com/apollonov_ag by Инстаграм Андрея Григорьева-Апполонова is licensed under public doman
Певец Андрей Григорьев-Апполонов

Андрей Григорьев-Апполонов опубликовал в "Инстаграме"* фото в обнимку с младшим 16-летним сыном Арсением.

Певец с сыном запечатлены на фоне морского пейзажа.

"С Новым годом! Всем солнечный привет", — написал рыжий "Иванушка".

У Григорьева-Апполонова двое сыновей от жены Марины: 21-летний Иван и 16-летний Артемий. Оба наследника артиста профессионально занимаются хоккеем.

Подписчики артиста оценили милый семейный контент.

"Артемий — красавчик. Весь в папу. Отличного вам отдыха и с Новым годом", — писали фолловеры под постом певца.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

«Иванушки International» («Иванушки») — российская музыкальная группа, основанная в 1995 году композитором и продюсером Игорем Матвиенко.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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