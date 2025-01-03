Андрей Григорьев-Апполонов показал отдых с 16-летним сыном Арсением

Солист группы "Иванушки" Андрей Григорьев-Апполонов показал, как отдыхает с сыном в новогодние праздники.
Андрей Григорьев-Апполонов опубликовал в "Инстаграме"* фото в обнимку с младшим 16-летним сыном Арсением.
Певец с сыном запечатлены на фоне морского пейзажа.
"С Новым годом! Всем солнечный привет", — написал рыжий "Иванушка".
У Григорьева-Апполонова двое сыновей от жены Марины: 21-летний Иван и 16-летний Артемий. Оба наследника артиста профессионально занимаются хоккеем.
Подписчики артиста оценили милый семейный контент.
"Артемий — красавчик. Весь в папу. Отличного вам отдыха и с Новым годом", — писали фолловеры под постом певца.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
«Иванушки International» («Иванушки») — российская музыкальная группа, основанная в 1995 году композитором и продюсером Игорем Матвиенко.
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