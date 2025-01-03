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Джанабаева показала, как они с Меладзе отмечают первые дни Нового года

0:55
Шоу-бизнес

Певица Альбина Джанабаева наглядно продемонстрировала, как они с Валерием Меладзе веселятся в Новый год.

Певец Валерий Меладзе и певица Альбина Джанабаева
Фото: https://www.instagram.com/albinadzhanabaeva by Инстаграм Альбины Джанабаевой is licensed under public doman
Певец Валерий Меладзе и певица Альбина Джанабаева

Альбина Джанабаева опубликовала в "Инстаграме"* видео, на котором они с Меладзе задумались о планах на первые дни Нового года.

"Какие планы на новогодние праздники?" — гласит подпись к кадрами.

После этого появляется видео, на котором Меладзе и Джанабаева спят на диване, прислонившись друг к другу.

Подписчики звёздной пары поддержали такой способ отмечать Новый год.

"Это не только ваши планы";

"У меня такие планы сразу после 30 появились";

"Если бы моим мужем был Валерий Меладзе, то из дома вообще не выходила", — писали фолловеры под постом артистов.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Вале́рий Шота́евич Мела́дзе (груз. ვალერი შოთას ძე მელაძე, настоящее имя — Валериа́н; род. 23 июня 1965[…], Батуми, Аджарская АССР, Грузинская ССР, СССР) — российский певец, музыкальный продюсер, телеведущий и актёр; заслуженный артист Российской Федерации (2006).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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