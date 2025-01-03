Павел Прилучный довёл сына Тимофея до слёз в Новый год

Актёр Павел Прилучный показал, какой сюрприз устроил старшему сыну Тимофею в Новый год.
Павел Прилучный опубликовал в "Инстаграме"* видео, на котором Дед Мороз ведёт мальчика от актрисы Агаты Муцениеце к вожделенному подарку с завязанными глазами.
"Доверься мне, я тебя не уроню", — говорит зимний волшебник.
Рядом с довольной улыбкой находился сам Прилучный.
После того, как ребёнку развязали глаза, мальчик увидел воочию приготовленный для него сюрприз.
"Обалдеть, класс", — сказала мальчик и на глазах его от счастья выступили слёзы.
Актёр пока держит интригу, не раскрывая, что он подарил сыну в Новый год. Он призвал подписчиков угадать, какой презент он преподнёс наследнику.
Ранее сын Павла Прилучного отказался фотографироваться рядом с мачехой Зепюр Брутян.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Па́вел Вале́рьевич Прилу́чный (при рождении — Дэль) (род. 5 ноября 1987, Шымкент, Южно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, продюсер и телеведущий.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Певица Алсу показала своих наследников и объяснила, что такое счастье.