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Павел Прилучный довёл сына Тимофея до слёз в Новый год

1:02
Шоу-бизнес

Актёр Павел Прилучный показал, какой сюрприз устроил старшему сыну Тимофею в Новый год.

Актёр Павел Прилучный с семьёй
Фото: https://www.instagram.com/bugevuge by Инстаграм Павла Прилучного is licensed under public doman
Актёр Павел Прилучный с семьёй

Павел Прилучный опубликовал в "Инстаграме"* видео, на котором Дед Мороз ведёт мальчика от актрисы Агаты Муцениеце к вожделенному подарку с завязанными глазами.

"Доверься мне, я тебя не уроню", — говорит зимний волшебник.

Рядом с довольной улыбкой находился сам Прилучный.

После того, как ребёнку развязали глаза, мальчик увидел воочию приготовленный для него сюрприз.

"Обалдеть, класс", — сказала мальчик и на глазах его от счастья выступили слёзы.

Актёр пока держит интригу, не раскрывая, что он подарил сыну в Новый год. Он призвал подписчиков угадать, какой презент он преподнёс наследнику.

Ранее сын Павла Прилучного отказался фотографироваться рядом с мачехой Зепюр Брутян.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Па́вел Вале́рьевич Прилу́чный (при рождении — Дэль) (род. 5 ноября 1987, Шымкент, Южно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, продюсер и телеведущий.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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