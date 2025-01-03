Олег Газманов показал, как ходит полуголым босиком по снегу

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

73-летний певец Олег Газманов похвастался своей стальной закалкой.

Фото: https://vk.com/offgroupgazmanov by ВК-аккаунт Олега Газманова is licensed under public doman Певец Олег Газманов

Олег Газманов опубликовал в социальных сетях видео, на котором он выходит из дома в белом халате. Он скидывает махровый халат и остаётся в одних шортах босиком.

Полуголый артист бесстрашно ходит по снегу без обуви, а затем ложится на снег спиной на фоне заснеженных сосен. После этого народный артист России начинает бодро прыгать, победно подняв руки вверх.

"С Новым годом!" — гласит подпись к видео.

За кадром появляется фото певца в обнимку с женой на фоне заснеженного пейзажа.

Ранее сообщалось, что 75-летний певец Валерий Леонтьев встретил Новый год на сцене с легендарными хитами. Исполнитель хита "Казанова" был в отличной физической форме.

Уточнения

Оле́г Миха́йлович Газма́нов (род. 22 июля 1951, Гу́сев, Калининградская область) — советский и российский певец, композитор, поэт, актёр, продюсер; народный артист Российской Федерации (2001).



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