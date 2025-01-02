Возлюбленная рэпера Тимати ответила отказом на предложение руки и сердца

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Избранница рэпера Тимати Валентина Иванова заинтриговала публику, намекнув о предложении о замужестве.

Фото: https://vk.com/timatiofficial by ВК-аккаунт рэпера Тимати is licensed under public doman Рэпер Тимати

Валентина Иванова опубликовала в социальных сетях загадочные кадры. На видео модель хвастается роскошным кольцом на безымянном пальце.

"Я сказала нет", — гласит подпись под видео с блистательным ювелирным изделием.

Подписчики Ивановой предположили, что речь идёт о предложении рэпера Тимати руки и сердца, на которое Валентина почему-то ответила отказом.

Версия не до конца правдоподобна, так как при отказе выходить замуж обычно возвращают помолвочное кольцо. Иванова же, похоже, не собирается расставаться с дорогим украшением.

41-летний рэпер Тимати ранее подогрел слухи о том, что попрощался со статусом холостяка. Он в шуточном меме назвал избранницу своей женой.

Уточнения

Ти́мати (настоящее имя — Тиму́р Ильда́рович Юну́сов, тат. Тимур Илдар Улы Юнысов; род. 15 августа 1983, Москва) — российский рэпер, певец, музыкальный продюсер, актёр и предприниматель.



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