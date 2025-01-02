Собчак рассказала, куда отправилась с сыном на новогодние каникулы

Ксения Собчак призналась, что изменила многолетнюю традицию и выбрала новую локацию для проведения новогодних каникул.
Ксения Собчак опубликовала фото из поезда. Она сообщила, что решила с семьёй отправиться на малую родину в Питер. На фото можно заметить её семилетнего сына Платона.
Ранее звезда предпочитала более гламурный отдых.
"Традиционно с моих 16 лет это время занято Куршавелем, но тут подумали о пересадках — перелётах и выбрали 4 часа на Сапсане и ещё раз рассмотреть красоты Петербурга", — написала Ксения в своём Telegram-канале.
Она назвала этот период отдыха самым обжорно-ленивым временем.
Ранее Ксения Собчак показала, как встретила Новый год со змеёй на шее.
Куршевель (фр Courchevel) — горнолыжный курорт во французских Альпах (департамент Савойя), расположен в центре Тарантезской долины. Является частью объединённой зоны катания Три долины.
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