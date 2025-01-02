Собчак рассказала, куда отправилась с сыном на новогодние каникулы

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ксения Собчак призналась, что изменила многолетнюю традицию и выбрала новую локацию для проведения новогодних каникул.

Фото: https://t.me/s/ksbchk by Телеграм-канал Ксении Собчак is licensed under public doman Журналистка Ксения Собчак

Ксения Собчак опубликовала фото из поезда. Она сообщила, что решила с семьёй отправиться на малую родину в Питер. На фото можно заметить её семилетнего сына Платона.

Ранее звезда предпочитала более гламурный отдых.

"Традиционно с моих 16 лет это время занято Куршавелем, но тут подумали о пересадках — перелётах и выбрали 4 часа на Сапсане и ещё раз рассмотреть красоты Петербурга", — написала Ксения в своём Telegram-канале.

Она назвала этот период отдыха самым обжорно-ленивым временем.

Ранее Ксения Собчак показала, как встретила Новый год со змеёй на шее.

Уточнения

Куршевель (фр Courchevel) — горнолыжный курорт во французских Альпах (департамент Савойя), расположен в центре Тарантезской долины. Является частью объединённой зоны катания Три долины.



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