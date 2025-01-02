Алексей Воробьёв пишет мистический роман в стихах и сам его экранизирует

На вопрос журналиста издания Газета.ру что ему сейчас нравится делать больше всего, 36-летний российский артист Алексей Воробьёв ответил, что обожает запираться дома и писать.
"У меня появилось новое хобби, которое постепенно становится еще одной профессией. Поэтому скоро в одном из крупнейших российских издательств выйдет мой роман в стихах "Письмо в прошлое"", — рассказал певец.
Первые четыре главы из этой книги уже доступны в интернете. Артист снимал их дома, меняя грим и костюмы — и играя за всех написанных персонажей сразу.
Судьбу его героев в следующих шести главах, можно будет прочитать уже в самой книге, которую он заканчивает. Воробьёв обещает, что впервые поделится личными переживаниями и мыслями с читателями своего романа.
"Я письмо написал себе, его в прошлое надо отправить
Лишь один поворот в судьбе изменить, чтоб всю жизнь исправить.
Пусть простят небеса бунтаря, отыскавшего за стеллажами
Тайну тридцать третьего декабря, ночь, когда письма в прошлое слали", — так начинается первая глава произведения.
Роман звучит философски и даже по-своему мистически. Автор, ссылаясь на давно забытые традиции, рассказывает, как исправить ошибки прошлого. Вычислить дату и место встречи с таинственным почтальоном довольно просто, но попытку изменить судьбу предстоит оплатить дорогой ценой:
"Бог всегда за тебя был в ответе, ведь он сам тебя создал таким.
И по жизни он шёл с тобой вместе. Не боишься пойти один?"
Рома́н — литературный жанр.
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